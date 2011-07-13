به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست نقد و بررسی گزیده شعر طنز شاعران زمان مشروطه تا به امروز با عنوان «قهوه قند پهلو» در سالن شماره 2 تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

در این نشست که با حضور امید مهدی‌نژاد، گردآورنده و شهرام شکیبا، طنز نویس و منتقد و جمعی از طنزنویسان و علاقه‌مندان به طنز برگزار شد، مهدی‌نژاد بیان کرد: سعی من بر این بود که طبق این تعریف که طنز بیان کاستی‌ها با زبان شیرین و کنایی است، طنز شاعران را که از سلامت زبان و فرم و ساختار برخوردار بودند، جمع‌آوری کنم. بر همین اساس شعرهای هرچند شیرین که دارای لغزش ساختاری و زبانی بودند، حذف شدند.

شهرام شکیبا، طنزپرداز و منتقد نیز در ادامه جلسه نقد، «قهوه قند پهلو» را کامل‌ترین تذکره‌ای دانست که تا به امروز درباره شاعران جمع‌آوری شده است. وی گفت: ایران سابقه دیرینه‌ای در تذکره نویسی دارد و بزرگانی مانند دولتشاه سمرقندی نیز تذکره نویسی داشتند. در این دوره نیز تلاش‌هایی در این زمینه انجام شد که اغلب مذبوحانه بود و به جایی نرسید.

شکیبا در ادامه عنوان کرد: به نظر می‌رسد مهدی‌نژاد تحت تاثیر وقایع روزگار، این کتاب را جمع آوری کرده و به همین دلیل تعداد شعرها زیاد و کتاب حجیم است؛ آثار طنزپردازان در حلقه رندان بیشتر از طنزپردازان زمان مشروطه در کتاب آمده و این جای سئوال است که چرا اثری از میرزاده عشقی نمی‌بینیم؛ درحالی که از شاعران زمان خود شعرهایی آورده شده که چندان قوی نیستند و حتی ایراداتی از نظر زبان و ساختار در شعر آن‌ها هویداست.

وی با انتقاد از جذب حداکثری شعر شاعران این دوره افزود: باید توجه بیشتری به قوت و ضعف شعرها می‌شد؛ به ویژه اینکه مهدی‌نژاد خود طنزپرداز است و همین توقع مخاطب را از مجموعه‌ای که گردآوری کرده بالا می‌برد.

این منتقد اظهار کرد: در ابتدای هر بخش گردآورنده با قلم شیرین و نصر روان و شوخ خود چند خطی را درباره هر نویسنده نوشته و این باعث یک دست شدن کتاب می‌شود و خواننده از هر قسمت کتاب که بخواهد شروع به خواندن کند، با مطالعه این متن‌ها با فضای کلی آشنا می‌شود؛ چرا که قهوه قندپهلو کتابی نیست که آن را از ابتدا تا انتها خواند و فرد هربار و بنا به فراخور احوال خود بخشی ار کتاب را انتخاب می‌کند.

شکیبا افزود: البته بهتر بود توضیحات بیشتری درباره هر نویسنده و آثار او ارائه می‌شد و به نوعی مورد داوری قرار می‌گرفت تا بار علمی کتاب بیشتر شود؛ هرچند که گردآورنده اظهار کند قصد چاپ کتاب علمی را نداشته است.

در ادامه جلسه امید مهدی‌نژاد با عنوان این مطلب که مخاطب «قهوه قند پهلو» را به هیچ عنوان مخاطب تخصصی شعر تصور نمی‌کرده است، گفت: اشعار مورد علاقه‌ام را جمع آوری کرده بودم و وقتی تعداد شعرها زیاد شد، به نظرم رسید می‌توان یک مجموعه گردآوری کرد. این مسئله را با ناشر درمیان گذاشتم و قرار بر چاپ «قهوه قندپهلو» شد.

وی در پاسخ به نقد وارد شده بر حضور پررنگ شاعران این عصر نسبت به زمان مشروطه تصریح کرد: در دهه‌های گذشته شاعرانی داشتیم که در عصر خود مشهور بودند، اما امروز اسمی از آنان نیست. بر همین مبنا در آینده نیز نامی از اغلب شاعران امروز نخواهد بود و برای همین قهوه قند پهلو درواقع نگاه این دهه به گذشته است.

در انتهای نشست نیز شهرام شکیبا با اشاره به اشعار مجموعه قهوه قندپهلو، شعر شاعران این عصر را با گذشته قیاس و تصریح کرد: با خواندن برخی اشعار واقعا متاسف شدم که چرا شاعران امروز ما علی‌رغم قدرت سوژه یابی در اجرا ضعیف هستند. آنها از نظر زاویه دید نیز بسیار قوی‌تر از شاعران دوره گذشته هستند، اما شاعران عصر گذشته به شدت سلامت زبان را در شعر خود حفظ می‌کردند.