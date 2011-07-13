بخش کشاورزی از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون قسمت عمده ای از بسته های حمایتی بخش کشاورزی عملیاتی شده و قسمت های باقی مانده نیز بزودی در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی استان قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: به منظور تحقق بسته های حمایتی در سال اول طرح هدفمندسازی یارانه ها، طرح افزایش دام های سبک روستایی با اعتباری بالغ بر 23 میلیارد و 450 میلیون ریال، طرح جامع کشاورزی حفاظتی بصورت الگویی با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد و 226 میلیون ریال به صورت توسعه و با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار به صورت الگوئی کمک بلاعوض برای استان آذربایجان شرقی در نظر گرفته شده است.

محمدیان همچنین ادامه داد: طرح عملیات اجرایی، طرح اصلاح سیستم گرمایشی و سرمایشی گلخانه ها و پرورش قارچ با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد 470 میلیون ریال و در نهایت برای اجرای طرح بهینه سازی مصرف پمپ های دیزلی و نوسازی موتورهای چاه های آب کشاورزی مبلغ 20 میلیارد و 700 میلیون ریال اختصاص یافته است که در مجموع برای سال اول طرح 219 میلیارد و 250 میلیون ریال تسهیلات بصورت وام4 درصد و 14 میلیاردی و 370 میلیون ریال از جمله دیگر موارد ممول کمکهای بلاعوض برای کشاورزان است.

وی افزود: بسته های حمایتی دولت که در قالب تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان ارائه می‌شود در راستای حمایت از بخش کشاورزی و افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی و آب تهیه و تدارک دیده شده است.

محمدیان بسته های حمایتی بخش کشاورزی در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را در قالب تامین دامداریهای روستایی، تخصیص اعتبار انرژی یا سهمیه نفت و گاز ویژه موتور پمپ چاه های کشاورزی و ماشین های کشاورزی، انجام طرح کشاورزی حفاظتی، جایگزینی تراکتورها و کمباین های فرسوده، اصلاح سیستم حرارتی گلخانه ها، بهینه سازی مصرف سوخت در واحد های گاوداریهای صنعتی و مرغداری ها، افزایش تولید دامهای سبک روستایی و کشاورزی حفاظتی دربخش کشاورزی استان عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه طرحهای اساسی هدفمند سازی یارانه ها در این بخش شامل بهینه سازی سوخت در واحد های مرغداری، واحدهای گاوداری و دامهای سبک روستایی و پروژه گوسفند پربازده می باشد، خاطر نشان کرد: در استان آذربایجان شرقی در سال اول طرح ، 92 واحد گاوداری با 13.8 میلیارد ریال اعتبار و بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری در سال اول 112 واحد مرغداری گوشتی بالای 14 هزار قطعه با اعتباری بالغ بر 31 میلیارد ریال اعتبار تجهیز و نوسازی خواهند شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: پرداخت یارانه نهاده های کشاورزی، تسهیلات خرید و تامین نقدینگی حامل های انرژی، تسهیلات اصلاح ساختارها و تسهیلات تعویض تراکتورهای کشاورزان از دیگر بسته های حمایتی بخش کشاورزی می باشند.

وی با تأکید بر جایگزینی تراکتورهای جدید با تراکتورهای فرسوده و پر مصرف کشاورزان تا چند ماه آینده گفت : کشاورزان برای دریافت تراکتورهای نو بخشی از قیمت آن را با تحویل تراکتورهای فرسوده خود و محاسبه قیمت اسقاط آن از سوی کارخانه های سازنده و مابقی را با دریافت تسهیلات ارزان قیمت از دولت تامین می کنند.

محمدی در ادامه افزود: یارانه نهاده های کشاورزی یکی از بسته های حمایتی دولت برای بخش کشاورزی است و نهاده هایی مانند کود به صورت یارانه ای در چارچوب قانون هدفمند سازی یارانه ها در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.