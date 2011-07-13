به گزارش خبرگزاری محسن محرری در جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان، با اشاره به ارائه خدمات دریافت اظهارنامههای مالیاتی در دفاتر پیخشوان دولت در استان قم برای نخستین بار در کشور، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۴۰ درصد مودیان مالیاتی استان اظهارنامههای مالیاتی را تحویل دادهاند و بقیه مودیان تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامههای خود را تحویل دهند.
وی افزایش ساعات کار دفاتر، کنترل فنی سیستمهای رایانهای دفاتر و افزودن کافی نتها برای خدمات رسانی گسترده را ضروری دانست و تصریح کرد: با توجه به استقبال گسترده مردم از نحوه دریافت اظهارنامههای مالیاتی توسط دفاتر پیشخوان دولت و تسهیل در خدمات رسانی به مودیان، ثبت الکترونیکی اظهارنامههای مالیاتی تا پایان تیرماه علاوه بر دفاتر پیشخوان توسط کافی نتها نیز ارائه میشود.
محرری از عدم تعطیلی دفاتر پیشخوان و افزایش ساعات کاری آنها برای خدمات رسانی بهتر به مودیان مالیاتی خبر داد و افزود: تا پایان فرصت دریافت اظهارنامههای مالیاتی به طور مکرر نحوه خدمات رسانی دفاتر بازرسی شده و با ارزیابی عملکرد دفاتر نمونه در این طرح، از آنها تقدیر خواهد شد.
بر پایه این گزارش، در این جلسه مدیر کل امور مالیاتی استان از کسب رتبه دوم کشوری استان قم در دریافت الکترونیکی اظهار نامههای مالیاتی خبر داد.
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