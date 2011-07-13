راهیابی 6 کودک نقاش گلستانی به جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی

ابوالحسن امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره با هدف ایجاد بستر مناسب برای رشد، تعالی و شناخت استعدادهای نهفته، بروز خلاقیت و تبادل داشته های هنری، توجه به رزش و اهمیت هنر کودکان و نوجوانان، معرفی هر چه بهتر هنر و کودکان و نوجوانان هنرمند در عرصه های بین المللی و آشنایی کودکان و نوجوانان هنرمند داخلی و خارجی با آخرین دستاوردهای هنری برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این جشنواره با موضوعات، مردان الهی، نماز و دعا، طبیعت، احترام به خانواده، ورزش، نشاط و سلامتی، آسمان آبی، هوای پاک و باران، رحمت الهی به میزبانی استان اصفهان برگزار می شود.



وی افزود: در همین راستا،‌ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان،‌ با برگزاری آزمون بررسی و سنجش استعدادها به جهت معرفی هنرمندان کودک به جشنواره اصفهان، ورک شاپی با حضور 80 هنرجو در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار کرد.

امامی بیان داشت: هنرمندان در این ورک شاپ یک روزه، در 6 رشته، طراحی، نقاشی، وصله کاری (کلاژ)، تصویرسازی، کاریکاتور و خوشنویسی به رقابت پرداختند.



معاون هنری اداره کل ارشاد گلستان اظهار داشت: فرزانه امامی، رومینا ناصری مقدم و مهدی بور مهری در رشته نقاشی، کوثر کیانی و زهرا ضیایی در رشته تصویرسازی و نیما بزازیان در رشته خوشنویسی،‌ نفراتی بودند که به اولین جشنواره بین المللی تجسمی کودک و نوجوان اصفهان راه یافتند.

گفتنی است این جشنواره 3 تا 5 مردادماه در اصفهان برگزار می شود.