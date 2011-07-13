79 دستگاه خودرو وارد ناوگان حمل و نقل خراسان جنوبی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهریارافندی زاده ظهر چهارشنبه در در جمع اعضاء تشکلهای صنفی بخش حمل و نقل خراسان جنوبی اظهارداشت: از این تعداد 35 دستگاه خودرو برای نوسازی ناوگان باری، 25 دستگاه ناوگان اتوبوسی و 19 دستگاه خودرو در ناوگان مینی بوسی خراسان جنوبی است.

وی با تاکید بر تلاش و کو شش مضاعف در جهت پیشبرد اهداف سازمانی و ارائه خدمات مناسب به مردم، ادامه داد: گسترش فن آوری اطلاعات و IT، نوسازی ناوگان حمل و نقل، ایجاد مجتمع های خدماتی رفاهی، ایجاد دفاتر الکترونیک و مناسب سازی راههای دسترسی به پایانه های مرزی از اولویتهای کاری سازمان حمل و نقل است.

معاون وزیر راه افزود: افزایش بهره‌ وری و کاهش هزینه‌ ها از راهبردهای اساسی جهاد اقتصادی در بخش حمل و نقل و راهداری است.

خانواده رانندگان برون شهری تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرند

افندی زاده با اشاره به اینکه دولت به دنبال بسته های حمایتی لازم برای جبران خسارتهای بخش حمل و نقل است، افزود: به زودی خانواده رانندگان برون شهری تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار خواهند گرفت.

وی بیان داشت: با پیگیری تامین مسکن دست اندرکاران حمل و نقل برون شهری از طریق مسکن مهر، در آینده نزدیک کسی در بخش حمل و نقل برون شهری بی خانه نخواهد بود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تحقق امور مربوط به حمل و نقل را در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بسیار موفق اعلام نمود.

وی با بیان اینکه حرکت به موقع ناوگان، ارائه خدمات مناسب قبل و حین سفر، استفاده از لباس فرم و برخورد مناسب قسمتی از الزامات خدمت رسانی مناسب در بخش حمل و نقل برون شهری است، اظهارداشت: اگر این امور محقق شود مردم متقاضی خدمات مناسب هستند و تمایل به پرداخت کرایه متناسب به خدمات ارائه شده را دارند.