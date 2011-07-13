استفاده ناآگاهانه از نمادهای شیطان پرستی

حجت الاسلام سید شکر الله زندوی در گفتگو با خبرنگار مهر با رد شایعات رسوخ شیطان پرستی در بین دانشجویان خوابگاههای هرمزگان بیان داشت: اعتقادی به رسوخ شیطان پرستی در بین دانشجویان خوابگاهی ندارم و اگر نمادی هم در بین دانشجویان مشاهده می شود به دلیل عدم آگاهی آنان از علائم شیطان پرستی است.

وی عنوان کرد: یکسری از نمادهای شیطان پرستی بدون آنکه اطلاعی از اینکه این نماد شیطان پرستی است در بین دانشجویان ترویج یافته است بدون آنکه عواقب آن را بدانند مورد استفاده قرار می دهند که نمی توان آن را به عنوان شیطان پرستی به معنای مصطلحی که در دنیا وجود دارد مطرح کرد.

زندوی با بیان اینکه دانشگاهها متولی فرهنگی دارند بیان داشت: سازمان تبلیغات نمی تواند جهت فرهنگسازی و آگاه سازی دانشجویان به طور مستقیم وارد شود اما می تواند در معرفی و در اختیار گذاردن روحانی و استاد به دانشگاهها کمک کند.

تلاش گروهی برای ترویج مسیحیت در بین دانشجویان خوابگاهی

وی با اشاره به تلاش برخی از افراد سودجو در گسترش مسیحیت در بین دانشجویان خوابگاهی افزود: یکسری تلاشهای مذبوحانه در دانشگاهها جهت ترویج آنچه را که مسیحیت می نامند صورت گرفته که سازمان تبلیغات اسلامی سعی کرده است با در اختیار قرار دادن جزوات و کتب مرجع اسلامی این نوع تلاشها را بی اثر کند.

حجت الاسلام زندوی تصریح کرد: اعتقاد دارم اگر جوانان ما به منطق بی پایه و استدلالهای بسیار سخیف مسیحیتی که امروزه متداول شده توجه کنند رویکردی به آن نشان نخواهند داد زیرا این گروه که سعی در ترویج مسیحیت دارند نتوانسته اند عقاید متناسب با شعائر روز و تکالیف مطرح را به اثبات برسانند.

وی عنوان کرد: اگر هم رویکردی در بین دانشجویان مشاهده می شود تظاهری است و دانشجویان با تحقیق گفته های این افراد به بی اساس بودن استدلالهای آنان پی برده اند.

فعالیت پنهانی مذاهب نوظهور در هرمزگان

دکتر زندوی تصریح کرد: در استان هرمزگان فعالیت وهابیت، صوفیگری و بهائیت کمتر مشاهده شده اما این به این معنا نیست که اصلا وجود نداشته باشند، تبلیغات و فعالیت این مذاهب نوظهور پنهانی است.

وی اظهارداشت: با همکاری دستگاههای نظارتی و متولی امور مذهبی و فرهنگی در استان مناطقی که مذاهب نوظهور در آنها فعالیت می کنند شناسایی شده و فعالیتها و تبلیغات مذهبی و دینی اسلامی تخصصی با آن انحراف طراحی و در حال اجرا است.

وی اعزام روحانی، گسترش خانه های عالم، مذاکرات چهره به چهره با افرادی که با این گروهها پیوند خورده اند را از جمله اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی در جهت مقابله با این نحله های انحرافی عنوان کرد.



