نانواییهای علی آباد رتبه بندی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون تعزیرات آرد و نان شهرستان به اهمیت بحث هدفمندی یارانه ها در بخش آرد و نان اشاره کرد.

وی اظهار داشت: این فرمانداری در سال جاری به منظور ارتقای کیفی نان و بررسی مسائل و مشکلات این بخش، اقدام به برگزاری سه همایش کرد.

وی عنوان کرد: در آن با هدف افزایش سطح مهارتهای خبازان کلیات طرح هذفمندی یارانه ها تبیین و تشریح شد.

احمدی ضمن تاکید بر بازرسی و نظارت مستمر از سوی بازرسین تعزیرات آرد و نان، رعایت موازین بهداشتی و قوانین کار را خواستار شد.

معاون فرماندار علی آباد با اشاره به طرح رتبه بندی نانوایی ها هدف از این طرح را ارتقاء کیفیت پخت نان برشمرد.



وی اظهار داشت: بر این اساس نانواییها در سه دسته خوب، متوسط و بی کیفیت رتبه بندی خواهند شد.

وی در پایان از برخورد قاطع با نانوایان متخلف و تشویق خبازانی که نان با کیفیت مطلوب ارائه می کنند خبر داد.