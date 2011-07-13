تعداد نمایندگان مجلس نهم به 310 نفر افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: بر اساس اصل 64 قانون اساسی دولت اجازه دارد هر 10 سال پیشنهاد افزایش 20 نماینده را به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند که بر همین اساس امروز لایحه ای به این منظور در دولت به تصویب رسید و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد .

وی ضمن اظهار امیدواری برای رسیدگی سریع این لایحه در مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرد مجلس نهم با تصویب این لایحه تعداد نمایندگان مجلس نهم 310 نفر خواهد بود.

نجار در عین حال افزود: در این لایحه بحث اصلاح حوزه های انتخابیه نیز مورد توجه قرار گرفته است و برای این لایحه مدت یک سال کار کارشناسی صورت گرفت .

وزیر کشور همچنین از افزایش تعداد حوزه های انتخابیه خبر داد و گفت: بر اساس لایحه تصویب شده در دولت حوزه های انتخابیه از 207 حوزه به 223 حوزه افزایش خواهد یافت. .

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص انتخاب استاندار فارس نیز گفت:بررسی بر روی فرد مورد نظر جهت استانداری فارس در دستور کار بوده و فعلا نهایی نشده است.