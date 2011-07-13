قیمت جدید سیمان درچهارمحال و بختیاری تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد سلیمیان اظهار داشت: براین اساس با احتساب چهار درصد مالیات برارزش افزوده، هزینه حمل ونقل، سودخرده وعمده نرخ هربسته سیمان با پنج هزارریال افزایش، برای مصرف کنندگان درشهرکرد 38 هزارریال مشخص شده است.

وی با اشاره به تشدید بازرسیها و برخورد با هرگونه افزایش خودسرانه قیمتها دراستان تصریح کرد: مردم استان درصورت مغایرت نرخ ها موارد را با شماره 124 مطرح کنند.

رئیس اداره نظارت برکالا وخدمات سازمان بازرگانی چهارمحال وبختیاری همچنین به کاهش 16 درصدی تعرفه شکر اشاره کرد و گفت: با کاهش تعرفه واردات شکر نرخ این کالا در بازار کاهش می یابد.