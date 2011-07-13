اعتبارات علی آباد کامل جذب شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر چهارشنبه در شورای برنامه ریزی شهرستان از مدیران خواست با اراده ای مصمم، طرحهای عمرانی را با سرعت دوچندان و توانی مضاعف به سرمنزل مقصود رسانند.

وی اظهار امیدواری کرد: جشن پایان کار پروژه ها در حوزه های مختلف بزودی برگزار شود.

فرماندار علی آباد عنوان کرد: این امر عزم جدی مسئولان در توسعه عمرانی و زیربنایی شهر و بسط روحیه خدمت رسانی را در اذهان تداعی می کند.

کی پور در ادامه احاطه بر آمار و ارقام توسط مدیران را لازم و قدرت پردازش این داده ها و مقایسه تطبیقی در برهه های زمانی مختلف را از نقاط قوت مدیران بر شمرد.

شهرستان علی آباد در 45 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.