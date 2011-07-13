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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

فرماندار:

اعتبارات علی آباد کامل جذب شود

اعتبارات علی آباد کامل جذب شود

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آباد کتول بر جذب کامل اعتبارات شهرستانی از سوی مدیران دستگاههای اجرایی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر چهارشنبه در شورای برنامه ریزی شهرستان از مدیران خواست با اراده ای مصمم، طرحهای عمرانی را با سرعت دوچندان و توانی مضاعف به سرمنزل مقصود رسانند.

وی اظهار امیدواری کرد: جشن پایان کار پروژه ها در حوزه های مختلف بزودی برگزار شود.
 
فرماندار علی آباد عنوان کرد: این امر عزم جدی مسئولان در توسعه عمرانی و زیربنایی شهر و بسط روحیه خدمت رسانی را در اذهان تداعی می کند.
 
کی پور در ادامه احاطه بر آمار و ارقام توسط مدیران را لازم و قدرت پردازش این داده ها و مقایسه تطبیقی در برهه های زمانی مختلف را از نقاط قوت مدیران بر شمرد.
 
شهرستان علی آباد در 45 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.
کد مطلب 1358590

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