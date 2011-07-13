مهلت اعلام علاقمندی برای پیام نور و غیرانتفاعی امشب پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان کنکور سراسری 90 که تمایل به انتخاب رشته از دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و انتخاب رشته های دارای شرایط دارند، می توانند از طریق سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org اقدام به درج اعلام علاقمندی به این رشته‌ها کنند.

داوطلبان می توانند با خرید کارت اعتباری به مبلغ 34 هزار ریال (معادل 3 هزار و 400 تومان) و با ورود به سایت سازمان سنجش علاقمندی خود را اعلام کنند.

اعلام علاقمندی برای انتخاب رشته در رشته های خاص هزینه ای در بر ندارد و انتخاب رشته ها تنها به صورت اینترنتی امکان پذیر است.

به گزارش مهر، یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر در 5 گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت پرداختند.