کانون های تخصصی ولایت در مساجد خراسان رضوی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین عبداللهی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسئله ولایت‌فقیه یکی از مهم‌ترین مسایل جامعه اسلامی است، گفت: در مسیر ترویج مبانی و مفاهیم اصل ولایت فقیه و ترویج اندیشه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، کانون‌ تخصصی ولایت در استان تأسیس می‌شود.

وی تصریح کرد: ترویج مفاهیم اندیشه ولایت‌فقیه و افزایش معرفت نسل جوان و نوجوان در حوزه ولایت‌فقیه از مهم‌ترین اهداف ایجاد کانون‌های تخصصی ولایت است.

عبداللهی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری و جشنواره‌های فرهنگی و ادبی مرتبط با موضوع ولایت و برگزاری نمایشگاه تخصصی تولید آثار فرهنگی مناسب همانند کتاب و نشریه با محتوای مرتبط نیز از شاخص‌ترین برنامه‌های کانون‌ تخصصی ولایت است.

عبداللهی از تشکیل شش کانون تخصصی دیگر در استان در سال جاری خبرداد و تصریح کرد: کانون تخصصی عقاید اسلامی، ولایت، عفاف و حجاب، سلامت، نماز و عترت نیز از جمله این کانون ها است.

وی در ادامه با اشاره به ویژه برنامه های دهه مهدویت از برگزاری برنامه های ویژه ایام شعبانیه در کانون تخصصی مهدویت استان خبرداد و اذعان داشت: این کانون به مدت ۱۰ شب برنامه سخنرانی با حضور اساتید برجسته کشوری حجت الاسلام پناهیان، حجت الاسلام صدیقی، امام جمعه موقت تهران، حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام ماندگاری، استاد حوزه علمیه قم و حجت الاسلام ادیب یزدی برگزار می نماید.

وی افزود: آیت الله علم الهدی، امام جمعه مشهد نیز از دیگر سخنرانان این برنامه ها است و برنامه های ویژه دهه مهدویت از هفتم تا 16 شعبان ادامه دارد که پیش بینی می شود مخاطبان این برنامه ها بیش از پنج هزار نفر باشند.

وی به برگزاری نمایشگاه کتب مهدویت اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه بیش از 500 عنوان کتاب تخصصی مهدویت وجود دارد که برای علاقمندان و بازدید کنندگان با تخفیف 30 درصدی به فروش می رسد.

مدیر کانون تخصصی مهدویت خراسان رضوی نیز گفت: برگزاری نمایش مهدویت، چاپ و توزیع نشریه "پلاک 14 چاپ کتاب"هدیه ای برای مهدی یاوران" ویژه نونهالان و نوجوانان، برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات جوان و انتظار از برنامه های این کانون است.

سعید آخوندی ادامه داد: برگزاری کلاس های تخصصی مهدویت ویژه خواهران و برادران جوان و نوجوان، برپایی کارگاه های پرسش و پاسخ مهدوی، برگزاری مراسمات سخنرانی و مداحی از دیگر برنامه های دهه مهدویت کانون تخصصی مهدویت استان است.