برداشت گندم از 98 درصد مزارع گلستان انجام شد

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برداشت گندم استان گلستان از تاریخ 7 خرداد ماه از مناطق شمالی شهرستانهای گمیشان، آق قلا و گنبد کاووس آغاز شده و تاکنون بیش از 390 هزار هکتار اراضی این محصول استراتژیک برداشت شده است.

وی اظهار داشت: از مجموع برداشت شده تاکنون به مقدار 487 هزار تن گندم مازاد برمصرف کشاورزان توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 گلستان بصورت تضمین هر کیلوگرم 360 تومان توسط کارخانجات آرد استان بصورت تضمین و آزاد خریداری شده است.

وی عنوان کرد: بخش عمده اراضی گندم باقیمانده مربوط به مناطق کوهستانی (سردسیر) است که برداشت آنها تا اواخر تیر ماه بطول می انجامد.



محمدی گفت: همانگونه که در گزارشات خبری گذشته اعلام شده بود تنش های خشکی که از ابتدای سال زراعی جاری برمحصولات پاییزه از جمله گندم وارد شده بود که علاوه بر تأخیر کاشت و تأثیر منفی که بر مراحل روند رشد گیاه وارد شده بود.

این مسئول یادآورشد: خشکی مفرط در فروردین ماه سالجاری باعث شد که در مناطق جنوبی بین 15 تا 25 درصد و مناطق شمالی از 30 تا 100 درصد خسارت را در محصولات زراعی بخصوص گندم داشته باشیم.