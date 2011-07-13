محمدحسین صلواتیان، پیشکسوت تصویرگری کتاب‌های کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز تمام ناشران به تاثیر گرافیک کتاب در فروش آن پی نبردند، اظهار کرد: بعد از عنوان، گرافیک و بعد محتوا عوامل موثر در جلوه کردن کتاب است که البته گاهی گرافیک از عنوان نیز جلو می‌زند.

وی توانایی گرافیست‌های ایرانی را در حد رقابت با گرافیست‌های جهان ارزیابی و عنوان کرد: یک گرافیک خوب می‌تواند کتابی را زنده کند و یا بکشد و این نکته‌ای است که ناشران تازه کار توجه چندانی به آن ندارند.

صلواتیان تصریح کرد: امروزه مانند گذشته با تعداد محدودی نشر مواجه نیستیم و از سوی دیگر، رقیبان زیادی مانند رسانه‌های تصویری و اینترنتی برای کتاب پیدا شده است و یک ناشر برای رقابت در این بازار داغ باید به گرافیک کتاب خود بها دهد.

این تصویرگر کتاب کودک و نوجوان با ذکر اینکه گرافیک باید همگام با محتوا و نوع مخاطب باشد، افزود: فونت کتاب نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. طراحی فونت برای خط فارسی به دلیل پیچیدگی‌هایی که این خط دارد، مشکل و امری تخصصی است.

وی ادامه داد: در برخی شرایط فاصله کلمات خیلی شکیل نیست و گرافیست خوب حتما به تنظیم فاصله‌ها دقت می‌کند. هچنین این خط نقطه‌های زیادی دارد که می‌تواند باعث زیبایی یا زشتی فونت شود و گرافیست به این نکته نیز باید توجه کند.

صلواتیان رنگ، فرم، بافت و ریتم را از دیگر مسائل مورد اهمیت در گرافیک کتاب دانست و گفت: برخی ناشران از اهمیت این مقوله بی‌اطلاع هستند و برخی نیز مدیریت اقتصادی خوبی در این زمینه ندارند؛ چرا که برخلاف تصور ناشران که می‌خواهند کتاب را کم هزینه تولید و در نتیجه ارزان ارائه کنند، مردم به ویژه گروه سنی کودک علاقه زیادی به کتاب‌های لوکس نشان می‌دهند.

این پیشکسوت تصویرگری کتاب‌های کودک و نوجوان تاکید کرد: زندگی مدرن امروز اهمیت زیادی برای دکور و رنگ و بحث‌های زیبایی‌شناسی قائل است و این از نوع پرده‌ها و مبلمان خانه‌ها آشکار است. برای یک کتابخوان حرفه‌ای نیز روح زیبایی‌شناسی در کتابخانه مهم است و طبعا کتاب‌هایی با گرافیک نازیبا نظر او را جلب نمی‌کند.