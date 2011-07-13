آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتقاد به مهدویت در بین ادیان آسمانی بیان داشت: از جمله عقاید دینی ادیان آسمانی اعتقاد به منجی در آخرالزمان است که هر کدام از آن‌ها، منجی را فردی خاص می‌پندارند.

وی با اشاره به اینکه در دین اسلام نیز اعتقاد به منجی در آخرالزمان از اعتقادات اسلامی است، تصریح کرد: به اعتقاد شیعه و بر اساس روایات معتبر شیعی، منجی آخرالزمان در پس پرده غیبت است و ارتباط آن با پیامبر و ائمه معصومین (ع) کاملا روشن و اثبات شده است.



غروی در ادامه در خصوص زمان ظهور امام زمان (عج) بیان داشت: بر اساس روایات، امام عصر (عج) زمانی ظهور می‌کند که شرایط آن فراهم شده باشد و آن وقت است که جهان پر از عدل و داد می‌شود پس از آنکه پر از ظلم و جور و پلیدی شده باشد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین به زمان غیبت صغری و کبری امام زمان اشاره کرد و گفت: غیبت صغری امام عصر ۷۰ سال طول کشید و در آن زمان نواب و وکلای خاص ایشان به نیابت امام زمان و زیر نظر مستقیم وی، مردم را هدایت و راهنمایی می‌کردند.



وی افزود: اما در زمان غیبت کبری که زمان پایان آن مشخص نیست، فقیه جامع الشرایط به نیابت از طرف امام عصر وظایف او را بر عهده دارد و وظایف شیعه را در حوادث مختلف روشن و تبیین می‌کند.



هر گونه تعیین وقت ظهور باید تکذیب شود



عضو شورای عالی حوزه علمیه قم در ادامه به آسیب‌های زمان غیبت امام عصر (عج) اشاره کرد و بیان داشت: یکی از این آسیب‌ها تعیین وقت ظهور است و ما در روایات و احادیث داریم که اگر شخصی ادعای امام زمان بودن و یا تعیین زمان ظهور کرد، باید آن را تکذیب کنیم.



وی با تاکید بر اینکه هیچکس نمی‌تواند زمانی برای ظهور تعیین کند، ابراز داشت: حتی در برخی از روایت آمده است که خود امام عصر نیز زمان ظهور خود را نمی‌داند و تنها خدواند از این موضوع اطلاع دارد.



عضو هیئت امنای بنیاد نخبگان کشور تطبیق ناصحیح افراد و حوادث بر علائم ظهور را نیز از دیگر آسیب‌های مسئله مهدویت در زمان غیبت امام عصر عنوان کرد و ادامه داد: در روایات اسلامی نشانه‌هایی برای ظهور ذکر شده است که قطعی و گاهی با برخی حوادث دیگر مشترک است و ممکن است در زمان‌های مختلفی شبیه به آن‌ها کم و بیش اتفاق بیافتد اما آن‌ها نشانه‌های قطعی ظهور نیستند.



وی یادآور شد: عده‏ای با خواندن یا شنیدن چند روایت در مورد علائم ظهور، آن‏‌ها را بر افراد یا حوادثی تطبیق می‌‏دهند و این افراد، احیانا اشخاصی خوش باور، کم سواد و شیاد هستند که بدون داشتن تخصص به اظهار نظر در این مورد می‌‏پردازند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سی دی "مستند ظهور نزدیک است" را از جمله این اقدامات عنوان کرد و گفت: این کار از سوی افراد ساده اندیشی صورت گرفت و مقام معظم رهبری نیز در مورد این پیش بینی و تطبیق‌ها، آن‌ها را نه بر اساس واقعیت بلکه بر اساس تخیلات و اوهام دانستند.



وی در ادامه در خصوص پیامدهای منفی این انحرافات مبنی بر تعیین زمان ظهور و تطبیق ناصحیح افراد و حوادث بر علائم ظهور بیان داشت: این پیش بینی‌ها در مورد زمان و یا تطبیق افراد و حوادث بر نشانه‌های ظهور که بر اساس تخیل و اوهام است می‌تواند اعتقاد مومنانی که در حد متوسط ایمان قرار دارند را تضعیف و سست کند.



پیش بینی‌های ناصحیح مردم را دچار ناامیدی می‌کند



غروی با اشاره به اینکه گاهی این پیش بینی‌ها بر اساس مقاصد سیاسی انجام می‌شود، یادآور شد: اگر زمان ظهور بیش از زمان پیش بینی شده طول بکشد و یا تطبیق‌های مطرح شده محقق نشود، ممکن است مردم را دچار یاس و ناامیدی کند و حتی افرادی را نسبت به اصل مسئله مهدویت دچار تردید و بی‌اعتمادی نماید.



عضو کمیته دائمی بنیاد نخبگان کشور تاکید کرد: باید از هر گونه حدس، پیش بینی و تطبیق در مورد زمان و نشانه‌های ظهور پرهیز کرد و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید این نکات هم مورد توجه خواص و هم عموم مردم باشد.



پیش بینی‌ها در مورد ظهور باعث سوء استفاده دشمنان می‌شود



وی به دیگر پیامدهای این پیش بینی‌ها اشاره کرد و افزود: گاهی این موارد باعث می‌شود تا دشمنان و کسانی که به مسئله مهدویت اعتقادی هم ندارند، به مسئله دامن زده و تعارض و تناقضاتی را مطرح کنند و اصل مهدویت را زیر سئوال ببرند.



غروی یادآور شد: باید در مقابل این برخوردهای عوام فریبانه و ساده لوحانه که ممکن است مقاصد سیاسی هم پشت آن‌ها باشد، هشیار بود.