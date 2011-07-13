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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

جواد محقق:

حوصله حرف و حدیث‌های نوشتن زندگینامه اهل قلم را ندارم

حوصله حرف و حدیث‌های نوشتن زندگینامه اهل قلم را ندارم

جواد محقق با اشاره به پروژه تالیف زندگینامه شاعران و نویسندگان در حوزه هنری گفت: به مرکز آفرینش‌های ادبی اعلام کرده‌ام به دلیل حساسیت‌های موجود، اسامی حاضرین در این طرح از سوی مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه اعلام می‌شود تا طرح در همین ابتدا با حرف و حدیث روبرو نشود.

جواد محقق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه تالیف زندگینامه شاعران و نویسندگان در حوزه هنری با مسئولیت وی اظهار داشت: مسئولیت واحد تازه تاسیسی به نام تدوین زندگینامه‌ها و یادنامه‌ها در حوزه هنری به عهده من قرار داه شده است و قرار بر این است که یکسری زندگینامه را برای شعرا و نویسندگان انقلاب در این واحد تالیف و تدوین کنیم.

وی ادامه داد: طرح نگارش این موضوع از سوی ما به  حوزه هنری ارائه شده است، اما به دلیل پاره‌ای حساسیت‌ها قرار است از سوی حوزه اسامی افرادی که در این طرح قرار می‌گیرند به ما اعلام شود. به هر حال نمی شود که سالی چند کتاب نوشت، ولی اولویت‌ها را فراموش کرد.

محقق همچنین افزود: در ابتدا به ما گفتند که شما اولویت‌ها را تعیین کنید، ولی این موضوع  بحث برانگیز است. سراغ زنده‌ها بروی می‌گویند چرا فوت شده‌ها را در نمی‌یابید و بالعکس. از طرف دیگر انتخاب برخی افراد را هم می‌دانم که بحث برانگیز خواهد بود.

وی ادامه داد: شما مثلا مهرداد اوستا و سلمان هراتی را در نظر بگیرید؛ به اولی بپردازیم می‌گویند پیرمردها رفته‌اند سراغ پیرمردها و جوان‌ها را فراموش کرده‌اند؛ سراغ هراتی برویم چیز دیگری می‌گویند. به همین خاطر به مرکز آفرینش‌ها گفتیم اعلام کنند و مشخص کنند چه تعداد از خانم‌ها و آقایان در این طرح باشند. به هر حال تعداد نویسندگان مرد بیشتر از زن است، ولی باید به نوعی رفتار کنیم که نگویند به خانم‌ها کم‌‌توجهی شده است.

محقق تأکید کرد: من خیلی دوست ندارم این مجموعه در گام‌های نخست به این حرف‌ها برسد، بنابراین خواستم که مشخص شود با چه کسانی شروع کنیم و سالی چند عنوان از این زندگینامه‌ها را بنویسیم.

وی در پایان گفت: این مجموعه سفارش داده می‌شود برای نوشتن. من امکانش را دارم که همزمان 10 تا کار را شروع کنم، اما باید ببینم امکاناتی که به ما می‌دهند این ظرفیت را دارد یا خیر.

کد مطلب 1358609

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