استراتژی ما دستیابی به موفقیت دائمی است نه مقطعی/ اعزام قهرمانان به حج

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی در دیدار مسئولان فدراسیون و اعضای تیم وزنه برداری جوانان با اشاره به قهرمانی این تیم در رقابت های جهانی گفت: این پیروزی بزرگ و بی سابقه که در ایام مبارک شعبانیه به دست‌آمد، باعث شادی دل مردم و رهبر بزرگوار و عزیزمان شد و من از این بابت صمیمانه از شما تشکر می کنم.



عباسی با اشاره به اینکه این موفقیت در سایه همدلی، پشتکار و همکاری تک تک اعضای تیم، مربیان و مسئولان فدراسیون حاصل شد، اظهار داشت: قرار گرفتن 6 نفر از تیم 8 نفره بر روی سکوهای قهرمانی موفقیت بزرگی است. شما قهرمانان باید خودتان را سرآغاز یک حرکت بزرگ بدانید، چرا که این موفقیت شما را الگویی برای جوانان پرشمار ایران اسلامی و حتی سایر کشورهای مسلمان قرار داده است.





عباسی با تاکید بر اینکه کسب موفقیت در عرصه های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی باعث تقویت خودباوری جوانان کشورمان می شود، تصریح کرد: استراتژی مسئولان وزارت ورزش و امور جوانان دستیابی به موفقیت های دائمی است نه مقطعی و این هدف زمانی محقق می شود که بتوان از تمام سرمایه و امکانات موجود بهره گرفت.



سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان با اشاره به اینکه ورزش باعث نشاط و سلامت جامعه می شود، گفت: توجه به بعد قهرمانی ورزش نباید باعث بی توجهی به ورزش همگانی شود. برای رسیدن به قله های قهرمانی باید از دامنه عبور کنیم که این دامنه، همان ورزش همگانی است.



عباسی در دیدار با ملی پوشان جوان وزنه برداری علاوه بر پاداش هایی که در آیین نامه پاداش قهرمانان مقرر شده، به مناسبت ایام مبارک شعبانیه یک سفر حج عمره به همراه خانواده برای تشویق این ورزشکاران به هر یک اهدا کرد.