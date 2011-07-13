بزرگداشت امام زاده سید عیسی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این کنگره سوم مرداد امسال در کنار چشمه دیمه شهرستان کوهرنگ برگزار می شود.

کنگره امامزاده سید عیسی حرکتی ارزنده فرهنگی و دینی است و فراخوان مقالات باید به گونه ای باشد که شامل اطلاعات و منابع گوناگون برای استفاده افراد مختلف شود.

در روند تحقیقات و پژوهشهای انجام شده نسخه خطی بسیار قدیمی که بر پوست آهو نگاشته شده، به دست آمده که تبیین علمی و معنوی این امامزاده را نشان می دهد.

تبیین علمی و معنوی این امامزاده و سابقه ورود شیعه و شیعه گری به چهارمحال و بختیاری هدف اصلی برگزاری این کنگره است.

