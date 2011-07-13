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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

بزرگداشت امام زاده سید عیسی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

بزرگداشت امام زاده سید عیسی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کنگره مقدماتی بزرگداشت امام زاده سید عیسی در چهارمحال و بختیاری ماه آبنده برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این کنگره سوم مرداد امسال در کنار چشمه دیمه شهرستان کوهرنگ برگزار می شود.

کنگره امامزاده سید عیسی حرکتی ارزنده فرهنگی و دینی است و فراخوان مقالات باید به گونه ای باشد که شامل اطلاعات و منابع گوناگون برای استفاده افراد مختلف شود.

در روند تحقیقات و پژوهشهای انجام شده نسخه خطی بسیار قدیمی که بر پوست آهو نگاشته شده، به دست آمده که تبیین علمی و معنوی این امامزاده را نشان می دهد.

تبیین علمی و معنوی این امامزاده و سابقه ورود شیعه و شیعه گری به چهارمحال و بختیاری هدف اصلی برگزاری این کنگره است.
 

کد مطلب 1358615

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