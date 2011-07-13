دستگیری "نجات غول" به اتهام درگیری مسلحانه/ سرقت از مسجد ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز بیست و چهارم خردادماه دو شهروند با مراجعه به کلانتری 169 مشیریه از دو اراذل و اوباش به نام این منطقه شکایت کردند.

یکی از شاکیان به ماموران گفت: عصر امروز در خیابان بوعلی در حال خرید بودیم که دو مرد مسلح به سمتمان حمله ور شدند. آنها ابتدا با قمه مرا مجروح کرده و سپس یکی از مهاجمان که قوی هیکل بود با اسلحه کلت چند تیر شلیک کرد که یکی از آنها به پای دوستم اصابت کرد. بلافاصله با اعزام یک تیم ویژه و مشخص شدن صحت موضوع، بررسی پرونده در دستور کار ماموران پایگاه ششم پلیس امنیت قرار گرفت.

ماموران در نخستین گام اقدام به چهره نگاری از متهمان کردند. در ادامه مشخص شد افراد مهاجم 2 تن از سرکردگان باند شرارت و زورگیری در شرق تهران هستند. ضمن اینکه این افراد روز هجدهم فروردین ماه به منظور تسویه حساب شخصی به یک مرکز ترک اعتیاد در جاده قم جمله کرده و با ایجاد درگیری مسلحانه موفق شدند مقادیر زیادی وجه نقد سرقت کنند.

در حالی که ماموران در جستجوی مخفیگاه متهمان بودند در جریان درگیری رضا شیشه- یکی از متهمان- در محله کیان شهر قرار گرفتند.

تحقیقات در حالی ادامه داشت که ماموران سرانجام موفق شدند یکی از متهمان به نام نجات غول را هنگام سرقت از یک مسجد در کیان شهر شناسایی و دستگیر کنند.

با انتقال متهم به پایگاه پلیس امنیت او در بازجویی های فنی- پلیسی به جرایم خود اعتراف کرد و مدعی شد: به همراه رضا شیشه یکی از اقوامش با شناسایی افراد دارای پول از آنها اخاذی کرده و در صورت مقاومت طعمه وی را هدف گلوله قرار می دادند.

در ادامه بازجویی ها متهم به مخفی شدن همدستش در یکی از روستاهای ورامین اعتراف کرد. بلافاصله تیم های ویژه پلیس مخفیگاه رضا را به محاصره در آورده و موفق شدند وی را قبل از هرگونه اقدامی بامداد هشتم تیرماته در رختخواب دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه متهم یک کلت کمری و تعدادی سلاح گرم کشف و ضبط شد.



با انتقال متهم در بررسی های تخصصی مشخص شد متهمان دارای سابقه قمه کشی،درگیری مسلحانه و شرارت هستند.



سرهنگ علی راقی رئیس پایگاه ششم پلیس امنیت تهران با اعلام این خبر به مهر گفت: تا کنون 6 مالباخته از متهم شکایت کرده اند.

وی ادامه داد: شهروندانی که از متهمان شکایت دارند می توانند با مراجعه به پایگاه ششم پلیس امنیت از متهمان شکایت کنند.

