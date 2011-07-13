وحشت اسرائیل از برقراری دموکراسی در خاورمیانه/ افزایش اعتماد فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری مهر، "سید کاشوئا" از نویسندگان و تحلیلگران روزنامه اسرائیلی هاآرتض در گفتگو با روزنامه آلمانی "تاگس سایتونگ" درباره انقلابهای عربی اظهار داشت: مردم تونس و مصر یک قدم مهم را به جلو برداشتند و من مطمئنم که جهان عرب هرگز به عقب برنخواهد گشت. البته سالها طول خواهد کشید که آرامش به کشورهای عربی برگردد برای ایجاد صلح و برقراری دموکراسی زمان و معلومات لازم است.

این روزنامه نگار اسرائیلی در ادامه این گفتگو اظهار داشت: طبیعتا اسرائیل از برقرای دموکراسی در خاورمیانه هراسان است. دموکراسی های تازه عربی در آینده دیگر ساکت نمی نشینند که اسرائیل سیاستهای شهرکسازی خود را دنبال کند. آنها از اسرائیل خواهند خواست که دموکراتیک شود.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که بهار عربی چه تاثیراتی بر فلسطینیان داشته است گفت: من فکر می کنم اینکه مردم قاهره و تونس توانستند از راه صلح آمیز خیلی چیزها را به دست آورند در فلسطینیها احساس غرور و اعتماد به نفس ایجاد کرده است.

کاشوئا همچنین تصریح کرد که جهان عرب تغییر کرده است. من فکر می کنم این تغییر می تواند نیروی بالایی را آزاد کند. اولین علامتهای اعتماد به نفس حاصل از بهار عربی در بین فلسطینیها را ما در روز نکبت دیدیم.

وی افزود: در این روز معترضینی از سوریه و لبنان به مرزهای اسرائیل هجوم آوردند و حصارهای مرزی را پاره کردند. اسرائیل اصلا انتظار چنین اعتراضاتی را نداشت. من فکر می کنم چنین اعتراضاتی علیه اسرائیل در آینده بیشتر وجود خواهد داشت.