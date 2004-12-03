نظريه برخورد تمدن ها مورد انتقاد قرار گرفت

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، "طارق رمضان" كه خود را به عنوان يك مسلمان غربي توصيف كرد گفت : نظريه برخورد تمدن ها با توجه به حضور بسيار و در حال رشد مسلمانان در غرب با شكست مواجه شده است.

پس از اين كه "ساموئل هانتينگتون"، تاريخدان از دانشگاه هاروارد مقاله خود را تحت عنوان «برخورد تمدن ها» در سال 1993 منتشر كرد، برخي ها بر اين باور شدند كه اسلام و غرب به زودي در مقابل يكديگر قرار مي گيرند و اين امر نمونه بارز برخورد تمدن ها محسوب مي شود. پس از حملات يازدهم سپتامبر و جنگ آمريكا با افغانستان و عراق اين ايده تقويت شد.

اما "طارق رمضان" مي گويد : نظريه برخورد تمدن ها اين حقيقت را در نظر نگرفته كه مسلمانان هم اينك جزء لاينفك تمدن غرب را تشكيل مي دهند.



رمضان افزود : فكر مي كنم بايد فراتر از اين نظريه نگاه كنيم نزاع دنياي امروز بر سر مرزها نيست. نزاع در ميان جامعه مسلمان ماست چرا كه درحال آزمودن دموكراسي هستيم. از آزادي برخورداريم. حتي اگر هنوز با تبعيض ديني و تعصبات نا به جا رو به رو هستيم مسلماناني كه در اقليت زندگي مي كنند بايد در جامعه خود حضور فعال داشته باشند.

رمضان در ادامه صحبت هاي خود عنوان كرد : فكر كردن درباره مسلمانان غربي و مسلمان بودن و غربي بودن را در عين حال به عنوان بخشي از وظايف خود مي دانم.



وي افزود : اين امر گاهي باعث شده تا انديشه هايش در ميان مسلمانان از محبوبيت كمتري برخوردار شود.



رمضان گفت : از همان ابتدا مي دانستم كه بيان انديشه هايم بحث انگيز خواهد بود چرا كه من همواره مي خواهم در ميان دو دنيا قرار گيرم؛ من مسلمان اروپايي و مسلمان غربي هستم. بنايراين، اين امر در ميان جامعه مسلمانان بحث انگيز است.

اقدامات متعادل رمضان بين جامعه غربي و جامعه مسلمان نيز همواره به نفع وي نبوده چرا كه او در آمريكا و فرانسه به اين امر متهم شده كه خشونت طلب است. اما خود وي به شدت تمام مقالاتي را كه به نوعي او را به تروريست نسبت مي دهند تكذيب كرده است.

گفتني است پيرو اقدامات رسانه ها كه توسط منتقدان وي درآمريكا انجام شد دولت آمريكا در شهريورماه ويزاي او را كه براي تدريس اخلاق اسلامي در دانشگاه نوتردام بود نپذيرفت.

