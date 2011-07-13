مرمت بناهای تاریخی خواف آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی صبح چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: مرمت کوشک سلامی خواف که با مشارکت مالک آغاز شده است هم اکنون باهدف مرمت ترکهای ایجاد شده در بدنه بیرونی کوشک، استحکام بخشی پی بنا، تعویض آجرهای فرسوده و ایجاد کانال رطوبت گیر در اطراف بنا در حال انجام است.

وی اظهار کرد: کوشک سلامی از ابنیه های تاریخی دوران صفویه به شمار می آید که به ثبت ملی رسیده و در فاصله 20کیلومتری شهر خواف قرارگرفته است.

محمدی افزود: مرمت یک واحد از آسبادهای نشتیفان نیز با مشارکت مالک آسباد و با هدف احیای آن، شامل تعمیر چرخ پره ها و اجزای داخلی آسباد و ساماندهی فضای داخلی و ورودی آسباد آغاز شده است.

مسئول اداره میراث فرهنگی و گردشگری خواف توضیح داد: آسبادهای نشتیفان نیز مربوط به قرون 9 هجری هستند که جزو آثار ملی بوده و در فاصله 23 کیلومتری این شهر واقع شده اند.

محمدی اظهار داشت: مرمت مسجد سیجاوند نیز با مشارکت دهیاری و شورای اسلامی روستا باهدف مرمت و باز سازی پوشش سقف مسجد و آجر فرش ایوان ورودی و ساماندهی فضای داخلی آن شروع شده است.

وی یادآور شد: مسجد سیجاوند نیز مربوط به قرون 8 و 9 هجری است که در ردیف آثار ملی ثبت شده و در فاصله 50 کیلومتری این شهر واقع شده است.