زنجان در ریشه کنی بی سوادی قرآنی به الگویی برای کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی در جلسه ستاد قرآنی استان زنجان احداث مراکز قرآنی در استان زنجان را اقدامی برای پرداختن به مفاهیم و ارزشهای قرآنی در این استان و در منطقه شمالغرب کشور دانست و گفت: باید برای تحقق و اجرایی شدن این برنامه مقدمات حضور موسسه نعیم در استان زنجان را فراهم کرد.
همچنین مدیرمسئول بنیاد نعیم قم با اشاره به تصویب 6 عنوان از طرحهای ارائه شده از سوی این بنیاد در جلسه ستاد راهبردی فرهنگی استان، گفت: از بین این 6 طرح، اجرای 3 طرح جزو اولویتهای سال 90 است که در صورت ایجاد شعبهای از بنیاد نعیم در زنجان اجرایی خواهد شد.
حجتالاسلام ایمان عبدالهیان، ایجاد پژوهشکده علومقرآنی با دو زیر مجموعه شامل کتابخانه تخصصی قرآن کریم و اولین مرکز پایاننامههای قرآنی کشور را یکی از طرحهای قابل اجرا در استان در سالجاری عنوان کرد و افزود: مرکز حمایت و ساماندهی فعالیتهای قرآنی بانوان و احداث بزرگترین و جامعترین مرکز چاپ و نشر قرآن و معارف اهلبیت (ع) از دیگر طرحهایی است که در صورت تصویب، اجرایی میشود.
وی، هدف از ایجاد پژوهشکده علوم قرآنی را تشکیل گروههای پژوهش برای پژوهشهای مدون در حوزه علوم قرآنی اعلام کرد و گفت: این پژوهشکده با دو پشتوانه اعم از کتابخانه تخصصی قرآنکریم و مرکز پایاننامههای قرآنی کشور فعالیت خواهد کرد.
عبدالهیان، ایجاد مرکز حمایت و ساماندهی فعالیتهای قرآنی بانوان را برای انسجامبخشی به فعالیتهای آنان ضروری دانست و اظهار کرد: احداث جامعترین مرکز چاپ و نشر قرآن و معارف اهلبیت (ع) نیز بسیار لازم است، چرا که در حال حاضر فقط 2 مرکز در این خصوص در سطح کشور فعال است و از همینرو بسیاری از قرآنها و نهجالبلاغههای قطع جیبی در چین یا ترکیه چاپ شده و وارد کشور میشود.
پس از تصویب تأسیس شعبه بنیاد نعیم در زنجان، مصوب شد هیأت امنای این شعبه تا یک هفته معرفی شده و ساختمان فرمانداری زنجان نیز در اختیار این بنیاد قرار گیرد.
همچنین مصوب شد تجهیز این شعبه با مسئولیت ادارهکل تبلیغات اسلامی استان و با تأمین اعتبار از سوی معاونت برنامهریزی استاندار از محل اعتبارات ارتقاء شاخصهای فرهنگی استان صورت گیرد. علاوه بر این مصوب شد 5 هکتار زمین جنب حوزه علمیه زنجان برای راهاندازی مرکز چاپ و نشر قرآن و معارف اهلبیت (ع) در اختیار ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قرار گیرد.
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