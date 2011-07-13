فهرست جدید تیم ملی وزنه برداری ایران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله چهارماه تا آغاز رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان جهان و انتخابی المپیک 2012 لندن، سرمربی تیم ملی با کشیدن خط قرمز روی نام یاسین باقری و کیا قدمی که نتوانستند در مسابقات جوانان جهان صاحب مدال شوند، 16 نفر را برای حضور در دور جدید تمرینات تیم ملی به اردو دعوت کرد که در این میان از سجاد بهروزی و نواب نصیرشلال می توان به عنوان نفرات جدید یاد کرد.



مجید عسکری، جابر بهروزی، کیانوش رستمی، سعید محمدپور، بهادر مولایی و علیرضا کاظمی نژاد 6 ملی پوش مدال آور ایران در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان، در کنار مرتضی رضاییان، اصغر ابراهیمی، محمدرضا براری، رضا عاشوری زاده، میلاد رستگار، عماد باقری، احد سنجابی، سجاد بهروزی، نواب نصیرشلال و بهداد سلیمی 16 وزنه برداری هستند که باید عصر روز جمعه 24 تیر ماه با حضور در کمپ تیم های ملی، خود را به کورش باقری، سرمربی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان کشورمان معرفی کنند.



دور جدید تمرینات این تیم از روز شنبه 25 تیر ماه آغاز می شود و کادر فنی در تلاش است تا با تدارک یک اردوی سطح ارتفاع در استان زنجان به صورت جدی کار آماده سازی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان را برای رقابت های جهانی پاریس از سر بگیرد.