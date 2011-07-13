به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در دیدار سرپرست شهرداری قم با اشاره به اجرای پروژههای عمرانی در نقاط مختلف شهر مقدس قم گفت: اجرای پروژههای حمل و نقل و شهری باید با جدیت و سرعت پیگیری شود.
وی با اشاره به پیشبینی اعتبارات برای اجرای پروژه مترو در سال جاری یادآور شد: این پروژه عظیم نیازمند عنایت ویژه مسئولان و تلاش مضاعف دستاندرکاران طرح میباشد.
موسیپور با تاکید بر اینکه عملیات اجرایی پروژه مترو باید هرچه سریعتر آغاز شود، اظهار داشت: محدوده عملیاتی این پروژه باید به خوبی ساماندهی شده و حداکثر برای ۲ یا ۳ نقطه تعریف شود تا شهروندان دچار مشکلات عبور و مرور در نقاط دیگر نشوند.
تملک زمین در اجرای پروژه فاز۵ پروژه عمار یاسر در اولویت باشد
استاندار قم فاز ۵ پروژه عماریاسر را مورد توجه قرار داد و گفت: تملک زمین در اجرای این پروژه در اولویت قرار داشته و باید هرچه سریعتر انجام شود تا اعتبارات تخصیص یافته به خوبی جذب شود.
وی یادآور شد: مسیر اصلی بلوار پیامبر اعظم (ص) پس از آمادهسازی میتواند با مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاران ساخته شده تا ضمن کسب منابع مالی، بدنه این طرح به خوبی ساماندهی و مورد بهرهبرداری قرار بگیرد.
موسیپور یکی از طرحهای با اولویت شهرداری قم را اجرای پروژه تقاطع نهم دی عنوان کرد و افزود: اجرای این پروژه تأثیر بسزایی در بازگشایی گرههای ترافیکی هسته مرکزی شهر و زیباسازی منظر شرقی حرم مطهر دارد.
وی تأکید کرد: عملیات اجرایی تقاطع سه سطحه نهم دی باید با تزریق اعتبارات لازم سرعت یافته و با بهرهبرداری در زمان مشخص در اختیار زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) قرار بگیرد
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای شهری قم تاکید کرد و گفت: پروژههای حمل و نقل شهری قم با جدیت پیگیری شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در دیدار سرپرست شهرداری قم با اشاره به اجرای پروژههای عمرانی در نقاط مختلف شهر مقدس قم گفت: اجرای پروژههای حمل و نقل و شهری باید با جدیت و سرعت پیگیری شود.
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