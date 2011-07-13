به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در دیدار سرپرست شهرداری قم با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی در نقاط مختلف شهر مقدس قم گفت: اجرای پروژه‌های حمل و نقل و شهری باید با جدیت و سرعت پیگیری شود.



وی با اشاره به پیش‌بینی اعتبارات برای اجرای پروژه مترو در سال جاری یادآور شد: این پروژه عظیم نیازمند عنایت ویژه مسئولان و تلاش مضاعف دست‌اندرکاران طرح می‌باشد.



موسی‌پور با تاکید بر اینکه عملیات اجرایی پروژه مترو باید هرچه سریع‌تر آغاز شود‏‏، اظهار داشت: محدوده عملیاتی این پروژه باید به خوبی ساماندهی شده و حداکثر برای ۲ یا ۳ نقطه تعریف شود تا شهروندان دچار مشکلات عبور و مرور در نقاط دیگر نشوند.



تملک زمین در اجرای پروژه فاز۵ پروژه عمار یاسر در اولویت باشد



استاندار قم فاز ۵ پروژه عماریاسر را مورد توجه قرار داد و گفت: تملک زمین در اجرای این پروژه در اولویت قرار داشته و باید هرچه سریع‌تر انجام شود تا اعتبارات تخصیص یافته به خوبی جذب شود.



وی یادآور شد: مسیر اصلی بلوار پیامبر اعظم (ص) پس از آماده‌سازی می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران ساخته شده تا ضمن کسب منابع مالی، بدنه این طرح به خوبی ساماندهی و مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.



موسی‌پور یکی از طرح‌های با اولویت شهرداری قم را اجرای پروژه تقاطع نهم دی عنوان کرد و افزود: اجرای این پروژه تأثیر بسزایی در بازگشایی گره‌های ترافیکی هسته مرکزی شهر و زیباسازی منظر شرقی حرم مطهر دارد.



وی تأکید کرد: عملیات اجرایی تقاطع سه سطحه نهم دی باید با تزریق اعتبارات لازم سرعت یافته و با بهره‌برداری در زمان مشخص در اختیار زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) قرار بگیرد