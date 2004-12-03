  ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۱۴

هفته هفتم مسابقات ليگ برتر بسكتبال كشور

صباباتري عنوان قهرماني نيم فصل را از آن خود كرد

تيم بسكتبال صباباتري تهران با شكست 80 بر 77 تيم صنام در هفته هفتم و پاياني دور رفت ليگ برتر بسكتبال، قهرماني نيم فصل را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين بازي كه هر دوتيم از دو بازيكن امريكايي بهره مي بردند، نهايتا صبا باتري بود كه با استفاده بهتر از موقعيتها به پيروزي رسيد. جدال ويتاري مارش و كولين وارنر از صنام با آندرهه پيتس و لورنز وهال از صبا باتري بسيار ديدني بود كه پس از پنج فوله شدن ويتاري مارش كه بهترين بازيكن ميدان بود، تيم صنام شكست را مقابل حريف خود پذيرا شد و قهرماني نيم فصل را به اين تيم واگذار كرد كه در غير اين صورت مي توانست صدرنشيني را به خود اختصاص دهد.
در اين صورت معدل گل تيمهاي صباباتري و پيكان و امتيازات كسب شده توسط آنان مقامهاي دوم و سوم را مشخص مي كرد اما پيروزي صبا باتري باعث شد كه صنام درمكان سوم جدول جا خوش كند.

 

