به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم ملی وزنه برداری گفت: این هشداری است برای کسانی که نامشان در فهرست 16 نفره تیم ملی نیست اما خود را مدعی پوشیدن دوبنده تیم ملی می داند. اگر وزنه برداری هست که خود را شایسته حضور در اردوی تیم ملی می داند، با در نظر گرفتن این موضوع که باید آمادگی دادن آزمایش دوپینگ را داشته باشد، خود را به کادر فنی معرفی کند. چرا که در غیر اینصورت پس از تاریخ 12 مرداد و اعلام فهرست 12 نفره تیم ملی، ما فقط اجازه داریم 4 وزنه بردار اضافی را خط بزنیم و نفر جدید به تیم اضافه نخواهد شد. به عبارتی درهای تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان 12 مرداد بسته خواهد شد.



باقری در پایان با اشاره به برنامه های تمرینی تیم ملی در این سه هفته باقی مانده تا زمان اعلام فهرست 12 نفره گفت: دور جدید تمرینات از روز شنبه 25 تیر ماه آغاز خواهد شد و ما در نظر داریم پس از یک هفته تمرین در تهران، یک اردوی دو هفته ای را در استان زنجان برگزار کنیم. با توجه به اینکه در این 3 هفته باید 4 وزنه بردار از تیم ملی کنار بروند، طوری برنامه ریزی می کنیم که در اواسط تمرینات از وزنه برداران حاضر در اردو رکوردگیری شود تا آنهایی که شایسته تر هستند در فهرست 12 نفره باقی بمانند.