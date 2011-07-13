افغانها کارفرما شده اند و ایرانیها کارگر/ بیگانه هایی که زمین می خرند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم تاکید و پیگیری های مکرر مردم و برخی از مسئولین کرمان مبنی بر ساماندهی و یا خروج افاغنه از این استان، این مسئله به حال خود رها شده تا جایی که روز به روز بر میزان مشکلاتی که این مهاجرین ایجاد می کنند، افزوده می شود.

در کنار همه معضلات ناشی از حضور این مهمانهای ناخوانده، مالکیت آنها بر زمین و صاحبخانه شدن آنها، همچنین عدم رعایت مسایل بهداشتی، بیش از سایر مسایل مردم و مسئولین را نگران کرده است.

نکته دیگر افزایش ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه است که درنهایت منجر به بروز مشکلات اجتماعی می شود.

بعد از ممنوعیت ورود افاغنه به استان سیستان و بلوچستان، کرمان به عنوان محلی امن، مقصد اصلی این اتباع بیگانه شد.

در طول این سالها، سیل ورود این افراد به استان، با چنان سرعت مهار نشده ای ادامه یافته است که در حال حاضر حدود 15 درصد و معادل 200 هزار از جمعیت کرمان را افغانیها تشکیل داده اند.

البته در کنار این، تعداد زیادی از آنها هستند که به اصطلاح غیرمجاز و فاقد کارت شناسایی نامیده شده و در سرشماری ها به حساب نمی آیند.

این آمار بالای جمعیتی افاغنه در استان کرمان، تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و مذهبی جبران ناپذیری را به همراه داشته است بیش از 17 هزار نفر از این مهمانهای ناخوانده، فرصت های شغلی کرمانیها را تصاحب کرده اند، ۳۰ درصد جرایم خشن استان کرمان هم توسط این افراد روی می دهد همچنین مسئولین حوزه بهداشت و درمان استان، از وضع نامناسب بهداشتی آنها به شدت ابراز نگرانی می کنند.

100هزار افغانی ساکن کرمان کارت بهداشت ندارند

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با مسایل بهداشتی این مهاجرین اظهار می کند: طبق آمار رسمی حدود 85 هزار نفر از افاغنه در کرمان زندگی می کنند که دارای کارت بهداشت بوده و خدمات می گیرند اما حدود یکصد هزار نفر هم افغانی غیرمجاز دراستان زندگی می کند که وجود این جمعیت غیرمجاز بروز مشکلات جدی را موجب شده است.

اسدالله گردان در توضیح این مطلب می گوید: از آنجا که این صدهزار نفر از لحاظ قانونی دچار موانعی هستند اعتباری برای ارایه خدمات بهداشتی به آنها تخصیص نمی یابد اما برای اینکه بیماری های این گروه، شاخص های بهداشتی ما را تحت تاثیر قرار ندهد، مجبور هستیم به صورت اکتیو این افراد را در محل هایی که اقامت کرده اند همچون حوالی کوره ها و باغات پسته شناسایی کرده و به آنها خدمات بهداشتی درمانی ارایه دهیم.

وی با اشاره به شیوع اپیدمی سرخک در افاغنه و کشف و مهار آن در کرمان در سال گذشته نیز می گوید: اگر این بیماری به شهر سرایت می کرد معضل جدی در زمینه بهداشت در منطقه ایجاد می شد که خوشبختانه با کشف و مهار به موقع آن، چنین اتفاقی رخ نداد.

افاغنه غیر مجاز؛ نیمی از جمعیت اتباع افغانستان در کرمان

رییس کل دادگستری کرمان نیز با اشاره به وجود 200 هزار افغانی در کرمان می گوید: بیش از نیمی از این افراد افاغنه غیر مجاز هستند.

حجت الاسلام علی توکلی اظهار می کند: بسیاری از مشکلات استان کرمان ناشی از حضور افاغنه در استان کرمان است.

15 درصد جمعیت کارگری استان در اختیار افاغنه

در همین حال، بر طبق آمار حدود ۱۵ درصد از جمعیت کارگری استان کرمان را افاغنه تشکیل می دهند و همین ارقام نشان می دهد که این میهمانان ناخوانده توانسته اند بخش قابل توجهی از فرصتهای شغلی کرمان را اشغال کنند.

در این شرایط اما، مهاجرین افغانی در کرمان بیشتر شهرهای نزدیک به مرکز استان نظیر اختیارآباد و زنگی آباد را برای اقامت مناسبتر دیده اند و ساکنان این شهرها بیش از دیگران، از وجود این مهاجرین متضرر شده و می شوند.

در خصوص اینکه سکونت افاغنه در این مناطق چه تبعات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی را موجب شده است، خبرنگار مهر با زهرا حسینی، رئیس شورای شهر اختیارآباد و حسن زنگی آبادی، نایب رئیس شورای شهر زنگی آباد که دو مرکز عمده تجمع افغنه در شهر کرمان هستند به گفتگو نشست.

افاغنه؛ بیشترین دریافت کننده خدمات بهداشتی

نایب رئیس شورای شهر زنگی آباد از سکونت جمعیت دوهزار نفری مهاجرین افغانی در این شهر خبر داد و ضمن اشاره به مشکلات بهداشتی ایجاد شده از سوی این افراد اظهار می کند: به دلیل تراکم بالای جمعیت خانواده های افغانی و کمبود امکاناتی که دارند، مسایل بهداشتی زیادی در این منطقه ایجاد شده است.

حسن زنگی آبادی می افزاید: در حال حاضر برای کنترل بیماری ها و جلوگیری از بروز مشکلات شدید بهداشتی، بیشتر امکانات مرکز بهداشت ما صرف واکسیناسیون و تنظیم خانواده افغانیها می شود.

وی با بیان اینکه به تعداد جمعیت ساکن در محله های شهر زنگی آباد، افغانی زندگی می کند می گوید: همچنین حدود شش هزار نفر در اطراف شهر ساکن شده اند.

خانه های مخروبه و قدیمی محل زندگی افغانی ها

زنگی آبادی می گوید: این افراد بیشتر در خانه های قدیمی و متروکه شهر ساکن شده و در محل زندگی خود از حداقل امکانات محروم هستند.

وی ضمن ابراز نگرانی شدید از این مسئله و با بیان اینکه محل زندگی افغانها بسیار نامناسب است، اظهار می کند: در این خانه ها جمعیت زیادی زندگی می کنند تا جایی که یکی از مردان افغانی ساکن در زنگی آباد، صاحب سه زن و 40 فرزند است.

وی ادامه می دهد: افغانیها در همین محلهای نامناسب اقدام به نگهداری دام هم می کنند که این خود بر مسایل بهداشتی دامن می زند.

تغییر شغل افغانها از کشاورزی به معامله گری

وی در ادامه، به تبعات اقتصادی حضور این مهاجرین در شهر زنگی آباد اشاره و اظهار می کند: چون این شهر یکی از مناطق پسته خیز استان بوده بسیاری از افغانها در این باغات مشغول به کار بوده اند.

نایب رئیس شورای شهر زنگی آباد ادامه می دهد: اما در یکی دو سال اخیر به دلیل مشکل کمبود آب، کشاورزی این منطقه دچار افت شدید شده و به تبع آن، افغانها به مشاغل دیگری نظیر معامله گری، کوره داری و مشارکت با ساکنان بومی شهر در فعالیت های اقتصادی کرده اند.

جای کارفرما و کارگر عوض شده است

زنگی آبادی با تاکید بر اینکه وجود افغانها در این منطقه به یک معضل اساسی تبدیل شده می گوید: در بسیاری از موارد جای کارفرما و کارگر عوض شده و ساکنان بومی این شهر به صورت کارگر برای افغانیها کار می کنند.

وی اظهار می کند: همچنین این افراد مهاجر با برخی از ساکنان بومی در فعالیت اقتصادی شریک شده اند و در صورت بروز هر مشکلی برای آنها ایرانیها بهترین حامی برایشان شده اند.

افغانها بروند، بانکهای زنگی آباد ورشکست می شوند

وی ادامه می دهد: چند سال پیش طرحی را در زنگی آباد اجرا کردیم و توانستیم جمعیت افغانیها در این شهر را از پنج هزار نفر به دوهزار نفر کاهش دهیم اما این طرح عملا بی فایده بود چرا که در بسیاری از موارد این افراد از سوی شرکای بومی خود حمایت شده و برگشته اند علاوه بر آن با میزان زاد و ولد خانواده های افغانی خیلی زود جمعیتشان مجددا افزایش می یابد.

وی می گوید: هم اکنون مهاجرین افغانی به آن چنان سرمایه ای دست یافته اند که چندی پیش مسئول یکی از بانکهای زنگی آباد اعلام کرد که اگر بروند بانکهای این شهر ورشکست می شوند!

50 درصد دانش آموزان زنگی آباد افغانی هستند

وی در ادامه، به مسایل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی ایجاد شده از سوی افغانیها در مدارس زنگی آباد اشاره و اظهار می کند: طبق آمارها در حال حاضر 50 درصد دانش آموزان ما در مدارس شهر افغانی هستند که به صورت مختلط با بچه های ما از امکانات آموزشی استفاده می کنند.

زنگی آبادی می گوید: بدیهی است این مسئله پیامدهای نامطلوب مذهبی، فرهنگی و اجتماعی به دنبال دارد.

فعالیت افغانها در مشاغل سخت

زهرا حسینی، رئیس شورای شهر اختیارآباد در گفتکو با مهر از سکونت حدود 400 نفر افغانی در این شهر خبر داد و گفت: در بحث مسایل اقتصادی وجود این افراد مسایلی را موجب شده اند.

وی بیان می دارد: بسیاری از فرصتهای شغلی را این مهاجرین از جوانان ما گرفته اند.

وی ادامه می دهد: این افراد بیشتر در مشاغل سخت فعالیت می کنند که همین کار جوانان ما را از انجام چنین کارهای دشواری بی مسئولیت کرده است.

وی تصریح می کند: به این دلیل شاید خروجشان در کوتاه مدت مشکلاتی را موجب شود اما در دراز مدت این مشکل رفع خواهد شد.

افغانیها؛ کارگران بی دردسر

وی می افزاید: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از ایرانیها تمایل دارند که افغانها بمانند چرا که این افراد کارهای سخت را انجام داده و کارگران بی دردسری هستند که در صورت خروج، بسیاری از این فعالیت های اقتصادی لنگ می ماند.

سیاست افغانها؛ زندگی کم هزینه و سرمایه گذاری

وی در ادامه به وضعیت زندگی این مهاجرین در شهر اختیارآباد اشاره و اظهار می کند: اینها بیشتر در خانه های قدیمی و متروکه آن هم با حداقل امکانات و به سختی زندگی می کنند تا جایی که عمدتا حمام در خانه های خود ندارند.

رئیس شورای شهر اختیارآباد بیان می دارد: این شیوه زندگی مشکلات بهداشتی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرده است.

وی می گوید: با این وضعیت بهداشتی بدیهی است که دانش آموزان افغانی در مدارس ما موجب بروز و انتقال بیماری می شوند اگر چه تاکنون مورد خاصی پیش نیامده است اما احتمال وقوع آن وجود دارد.

حسینی اضافه می کند: با این زندگی کم هزینه ای که مهاجرین افغانی در پیش گرفته اند در حال سرمایه گذاری پولهای خود هستند.

افغانها صاحب خانه شده اند/ خروجشان روز به روز سخت تر می شود

رئیس شورای شهر اختیارآباد از صاحبخانه شدن افغانیها در این شهر خبر داده و اظهار می کند: این افراد حق خرید و فروش و سند به نام کردن ندارند اما از طریق ایرانیها و به طور غیر مستقیم این کار را انجام داده اند.

حسینی می گوید: در حال حاضر با مالک شدنشان، خروجشان فوق العاده سخت تر شده چرا که به این راحتی نمی توانند از اموال خود دل بکنند.

وی بیان می دارد: هم اکنون چندین مورد در شهر اختیارآباد گزارش شده است که افغانیها خانه خریده اند؛ اکثریت آنها هم ماشین و موبایل شخصی دارند.

افزایش آمار ازدواج افغانها با ایرانیها

حسینی در ادامه، از افزایش آمار وقوع ازدواج افغانیهای ساکن در شهر اختیارآباد با جوانان محلی این منطقه خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به 10 مورد ازدواج انجام شده که همگی هم صاحب فرزند شده اند و این مسئله خود مشکلات بعدی را موجب شده است.

وی البته به برخی مزاحمتها از سوی جوانان افغانی برای دختران این شهر هم اشاره و اظهار می کند: بسیاری از آنها تغییر چهره می دهند و نمی توان تشخیص داد که آیا آنها افغانی هستند یا ایرانی.

حسینی همچنین با بیان اینکه بسیاری از خانه های محل سکونت افغانیها محل وقوع جرم است،عنوان می کند: افغانها در بحث مواد مخدر هم توزیع کننده هستند هم مصرف کننده که این نیز مسایل ناگواری را گریبانگیر مردم منطقه کرده است.

هزینه حضور افاغنه باید سنگین شود

وی می گوید: در حال حاضراز خانواده های افاغنه عوارض گرفته می شود که متاسفانه آنها این هزینه ها را پرداخت هم می کنند اما به عقیده بنده اگر این عوارض را سنگین تر کنند شاید عرصه برایشان تنگ شده و موجب بازگشتشان به کشور افغانستان شود.

حسینی همچنین عنوان می کند: باید آگاهسازی صورت بگیرد تا مردم از فروش ملک و اموال خود به این افراد جلوگیری کنند.

رئیس شورای شهر اختیارآباد گفت: خواسته مردم از دولت این است که با در پیش گرفتن سیاستهای خاص نسبت به خروج افغانیها اقدام کند.