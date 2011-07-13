به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در سخنانی در جمع گروهی از مدیران معاونت امور صنایع واقتصادی تصریح کرد: براساس پروانه های بهره برداری صادره در سال گذشته اشتغالی بالغ بر 131 هزار نفر ایجاد شده است.

وی ادامه داد : در سال 89 بیشترین تعداد پروانه های بهره برداری صادره مربوط به گروه تولید محصولات غذایی و آشامیدنی ها با یک هزار و 351 فقره و پس از آن گروه سایر محصولات کانی غیر فلزی با یک هزار و 320 فقره است.

به گفته سرپرست وزارت صنایع و معادن ، بالاترین رقم سرمایه گذاری به ترتیب به گروه سایر محصولات کانی غیر فلزی با 37.7 هزار میلیارد ریال اختصاص دارد و پس از آن گروه ساخت فلزات اساسی با حدود 31.9 هزار میلیارد ریال در ردیف بعدی قرار دارد.

غضنفری گفت که بیشترین میزان اشتغال مربوط به گروه تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی با 27 هزار و 600 نفر و پس از آن محصولات غذایی و آشامیدنی با 24 هزار و 736 نفر تعلق دارد.

وی دربخش دیگری از سخنان خود افزود: بررسی استانی پروانه های بهره برداری صادره نشان می دهد که استان های آذربایجان شرقی با 664 فقره (9.7درصد از کل ) استان تهران با 635 فقره (9.3 درصد از کل )و اصفهان با 590 فقره (8.6درصد از کل )بیشترین سهم از تعداد را داشته اند.