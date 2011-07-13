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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

50 برنامه فرهنگی و ورزشی در فارسان برگزار می شود

50 برنامه فرهنگی و ورزشی در فارسان برگزار می شود

فارسان - خبرگزاری مهر: مشاور جوان فرمانداری شهرستان فارسان از برگزاری افزون بر 50 برنامه فرهنگی هنری، ورزشی و آموزشی در سطح این شهرستان خبر داد.

سجاد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان فارسان با کسب رتبه نخست مشاوران جوان استان، باید در اجرای برنامه های هفته جوان نیز برتر باشد.

وی بیان داشت: برگزاری جشن بزرگ روز جوان، یک روز مدیریت جوان در فرمانداری و هفت اداره منتخب، برگزاری همایش دوچرخه سواری، مسابقات کشتی، همایش اسکیت ویژه جوانان، دیدار نخبگان با امام جمعه و فرماندار از مهمترین برنامه های هفته جوان شهرستان فارسان به شمار می رود.

مشاور جوان فرمانداری شهرستان فارسان افزود: این برنامه ها در تمامی روستاها و شهرهای شهرستان فارسان و با حضور اقشار مختلف مردم به خصوص جوانان برگزار می شود.

کد مطلب 1358710

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