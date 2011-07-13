به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) در راستای ممانعت از معاملات بینالمللی داروهای ممنوعه تفاهمنامه همکاری با سازمان جهانی گمرک امضا کرد.
" دیوید هومن" دبیر کل وادا با اعلام این خبر تصریح کرد: در واقع این همکاری باید منجر به آگاهی بهتر و آموزش افراد درباره گروههای تبهکار سازمان یافتهای بشود که محصولات دوپینگ را توزریع میکند. با امضای این تفاهم نامه اعضای سازمان جهانی گمرک با قوانین وادا آشنا میشوند.
"کنیو میکوریا"، دبیرکل سازمان جهانی گمرک نیز در مورد تفاهم نامه امضا شده با وادا اظهارداشت: این سازمان برای توقف تجارت محصولان دارویی و بدون مجوز از این پس اقدام قانونی میکند.
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