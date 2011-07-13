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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

وادا اعلام کرد:

مبارزه با شبکه‌های قاچاق داروهای دوپینگی با همکاری سازمان جهانی گمرک

مبارزه با شبکه‌های قاچاق داروهای دوپینگی با همکاری سازمان جهانی گمرک

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ(وادا) برای متوقف کردن شبکه‌های تجارت دوپینگ با سازمان جهانی گمرک، تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) در راستای ممانعت از معاملات بین‌المللی داروهای ممنوعه تفاهم‌نامه همکاری با سازمان جهانی گمرک امضا کرد.

" دیوید هومن" دبیر کل وادا با اعلام این خبر تصریح کرد: در واقع این همکاری باید منجر به آگاهی بهتر و آموزش افراد درباره گروه‌های تبهکار سازمان یافته‎ای بشود که محصولات دوپینگ را توزریع می‎کند. با امضای این تفاهم نامه اعضای سازمان جهانی گمرک با قوانین وادا آشنا می‎شوند.

"کنیو میکوریا"، دبیرکل سازمان جهانی گمرک نیز در مورد تفاهم نامه امضا شده با وادا اظهارداشت: این سازمان برای توقف تجارت محصولان دارویی و بدون مجوز از این پس اقدام قانونی می‌کند.
کد مطلب 1358716

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