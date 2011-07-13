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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

اجرای قوانین ساخت و ساز باید اجباری شود

اجرای قوانین ساخت و ساز باید اجباری شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی مشهد گفت: برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی در سطح شهر باید قوانین آن اجباری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید برا ینکه جهل به قوانین ساخت و ساز دلیل محکمه‌پسندی برای نادیده گرفتن اصول ساختمان سازی نیست، یادآورشد: اجرای قوانین و رعایت آن به نفع شهروندان بوده و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی وسیع است.

شیر محمدی تاکید کرد: طبق قانون ماده 100 افرادی که قصد معامله مسکن و ساخت و ساز را دارند، قبل از هر گونه اقدام در فروش و ساخت و ساز باید اشراف کامل به قوانین داشته باشند، اما این امر با وجود اطلاع‌رسانی هنوز نهادینه نشده است.

وی تصریح کرد: درحال حاضر بیشترین تخلف ها مربوط ساخت و سازهای غیر مجازاست که خیلی از مسائل فنی در این روند رعایت نمی‌شود.

رئیس شورای اسلامی مشهد با تاکید بر لزوم نظارت هر چه بیشتر بر ساخت و سازها افزود: سازمان مسکن و شهرسازی در امر کیفیت ساخت‌ها و شهرداری در ارائه پروانه‌ها باید نظارت داشته باشد.

شیرمحمدی ادامه داد: اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی اصول ساخت و ساز باید شدت بیشتری به خود بگیرد تا شهروندان با این امر آشنا شوند.

کد مطلب 1358717

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