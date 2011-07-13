اجرای قوانین ساخت و ساز باید اجباری شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید برا ینکه جهل به قوانین ساخت و ساز دلیل محکمهپسندی برای نادیده گرفتن اصول ساختمان سازی نیست، یادآورشد: اجرای قوانین و رعایت آن به نفع شهروندان بوده و این موضوع نیازمند فرهنگسازی وسیع است.
شیر محمدی تاکید کرد: طبق قانون ماده 100 افرادی که قصد معامله مسکن و ساخت و ساز را دارند، قبل از هر گونه اقدام در فروش و ساخت و ساز باید اشراف کامل به قوانین داشته باشند، اما این امر با وجود اطلاعرسانی هنوز نهادینه نشده است.
وی تصریح کرد: درحال حاضر بیشترین تخلف ها مربوط ساخت و سازهای غیر مجازاست که خیلی از مسائل فنی در این روند رعایت نمیشود.
رئیس شورای اسلامی مشهد با تاکید بر لزوم نظارت هر چه بیشتر بر ساخت و سازها افزود: سازمان مسکن و شهرسازی در امر کیفیت ساختها و شهرداری در ارائه پروانهها باید نظارت داشته باشد.
شیرمحمدی ادامه داد: اطلاعرسانی و فرهنگسازی اصول ساخت و ساز باید شدت بیشتری به خود بگیرد تا شهروندان با این امر آشنا شوند.
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