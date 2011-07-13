"سیزده 59" 70 میلیون تومان فروش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با داشتن 23 سینما در تهران 70 میلیون تومان تا شب گذشته فروش کرده است. سالور در این فیلم داستان رزمندهای را روایت میکند که پس از سالها از کما بیرون میآید و با جامعه تازهای مواجه میشود.
پرویز پرستویی، جمشید مشایخی، صابر ابر، فرهاد اصلانی، شاهرخ فروتنیان، علیرضا اوسیوند، مهران احمدی، ابوالفضل شاهکرم، افسانه چهرهآزاد، دریا آشوری و سعید ابراهیمیفر بازیگران "سیزده 59" هستند.
سامان سالور فیلمهای سینمایی "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین"، "ساکنان سرزمین سکوت" و... را ساخته است.
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