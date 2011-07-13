سیدمهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه ورزش روستایی وعشایری قم علاوه بر بخش مردان در بخش بانوان نیز رشد و توسعه بسیار خوبی داشته است و این بالندگی به حدی رسیده است که میتوان علاوه بر رقابتهای قهرمانی، مسابقات لیگ را نیز در رشتههای ورزشی بانوان برگزار کرد.
وی افزود: بر همین اساس سال گذشته برای نخستین بار مسابقات لیگ بانوان در رشته والیبال را برگزار کردیم تا هم استعدادها و چهرههای شاخص این رشته در بین بانوان روستایی وعشایری بیشتر و بهتر شناخته شوند و هم اینکه تیم قهرمان استان برای اعزام به رقابتهای قهرمانی کشور را بشناسیم.
رئیس هیئت ورزشهای روستایی وعشایری استان قم ادامه داد: مسابقات لیگ والیبال بانوان روستاییوعشایری استان قم در تیر ماه سال گذشته برگزار شد و به همین خاطر اگر فرصت مناسب در اختیار داشته باشیم، برگزاری مسابقات را اعلام خواهیم کرد تا تیمهای مایل به شرکت در این رقابتها مدارک خود را به این هیئت تحویل دهند.
وی با اشاره به در نظر گرفتن برخی شرایط برای تیمهای شرکتکننده در مسابقات لیگ والیبال بانوان روستاییوعشایری قم اظهار داشت: یکی از شرایط بسیار مهم داشتن بیمه ورزشی است زیرا پذیرش تمامی تیمهای حاضر در مسابقات با کارت بیمه ورزشی صورت میگیرد و بر همین اساس همراه داشتن کارت بیمه و معرفی نامه در هنگام برگزاری مسابقات ضروری است.
غیاثی اضافه کرد: در دوره نخست هیچکدام از تیمهای شرکتکننده در مسابقات والیبال بانوان روستاییوعشایری حق استفاده از بازیکنان شاغل در والیبال استان قم را نداشتند و این شرط همچنان پابر جا است، ضمن اینکه مربی و سرپرست تیمها نیز نمیتوانند به عنوان بازیکن به میدان بروند.
وی بیان کرد: مسابقات والیبال لیگ روستایی وعشایری قم همانند رقابتهای رسمی والیبال بر اساس آخرین قوانین و مقررات مصوب فدراسیون جهانی والیبال برگزار میشود و مانند مسابقات رسمی، رقابتها به صورت سه گیم از پنج گیم برنده خود را میشناسد.
رئیس هیئت ورزشهای روستاییوعشایری استان قم یادآور شد: جلسه هماهنگی و قرعهکشی دومین دوره مسابقات والیبال بانوان روستایی وعشایری قم، به منظور برنامه ریزی مناسب برگزاری بازیها، با حضور سرپرستان تیمهای شرکت کننده برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: تیمی که بتواند در پایان مسابقات لیگ والیبال بانوان روستاییوعشایری استان قم عنوان قهرمانی را از آن خود کند، به عنوان نماینده این هیئت در پیکارهای والیبال قهرمانی بانوان روستاییوعشایری کشور شرکت میکند.
غیاثی اظهار داشت: در دو سه سال اخیر مسابقات ورزش روستائیان و عشایر استان قم در دو رشته فوتبال و والیبال بخش مردان به صورت لیگ برگزار شده است که قهرمانان آن نیز به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام شدهاند، ضمن اینکه لیگ والیبال بانوان سومین لیگ مسابقات ورزشی این هیئت به شمار میرود.
وی همچنین به برگزاری رقابـتهای طناب کشی بانوان روستاییوعشایری کشور در قم اشاره کرد و اظهار داشت: این رقابتها از بیست و نهم تیر ماه به مدت دو روز به میزبانی هیئت قم در سالن شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد.
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