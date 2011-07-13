توسعه عمرانی روستاها از برنامه های اصلی دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مفاخری ظهر چهارشنبه در جمع دهیاران شهرستان دهگلان با اشاره به برنامه های دولت در راستای توسعه عمرانی در روستاها گفت: تعامل با شوراها از عوامل رشد و پیشرفت روستاها است و دهیاران باید تعامل و همکاری بیشتری با اعضای شورا اسلامی را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: دهیاران حیطه مسئولیت خود را بشناسند و از اختیارات خود آگاه باشند تا در راستای شرح وظایف خود حرکت کنند چرا که نماینده مردم در روستاها هستند و باید خود را باور کرده و به عنوان پل ارتباطی بین دستگاه های دولتی و مردم انجام وظیفه کنند.

فرماندار دهگلان داشتن آگاهی و علم باوری در دهیاران را یکی از امور ضروری دانست که در راستای شتاب دادن به توسعه و آبادانی و عمرانی روستاها بسیار مفید و موثر است و افزود: دهیاران نباید به بودجه دولت اکتفا کنند و با استفاده از منابع مختلف و اشتغالزایی ، درآمدزایی کرده و درآمد حاصله را در آبادانی روستاها هزینه کنند .

مفاخری با بیان اینکه امسال در جهت توسعه و عمران روستایی حرکت های بزرگی صورت گرفته است، بیان کرد: بهره مندی 21 روستا از نعمت گاز طبیعی و اجرایی کردن طرح هادی روستاها و جهش و شتاب در اجرای واحدهای مقاوم سازی شده در روستاها و بهره مندی از نعمت های بهداشتی درمانی و مخابراتی از برکات نظام اسلامی است که در روستاهای دهگلان انجام شده است.