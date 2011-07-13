طرح قسط بندی حق انشعاب زیرساختها در مسکن مهر

امین شعبانی در گفتگو با مهر با انتقاد از رویه تامین زیرساختهای مسکن مهر گفت: متقاضیان مسکن مهر باید پول زیادی را برای حق انشعاب آب، برق و گاز بپردازند که در توان متقاضیان مسکن مهر نیست.

وی با بیان اینکه تعامل این دستگاه ها با مسکن مهر مناسب نیست، تصریح کرد: به دنبال طرحی هستیم تا حق انشعاب آب، برق و گاز هم به صورت اقساط از متقاضیان مسکن مهر دریافت شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه متقاضیان مسکن مهر در شهرستا ها توانایی مالی کمی دارند، اظهار داشت: همچنین در این طرح این موضوع هم بررسی می شود که این اقساط در قالب تسهیلات مسکن مهر، وامی هم برای پرداخت حق انشعابها دریافت کنند.

وی افزود: 3 میلیون تومان بابت آب، 2 میلیون تومان بابت برق و مقداری هم متقاضیان برای گاز باید بپردازند درصورتی که مسکن مهر برای اقشار کم در آمد جامعه است و این افراد توانایی پرداخت این هزینه ها را ندارند.

به گزارش مهر درطرح مسکن مهر دولت هزینه تامین زیرساختها را می پردازد اما هزینه حق انشعاب باید از سوی متقاضیان مسکن مهر پرداخت شود که همین امر در برخی از شهرستانها و شهرهای کوچک موجب نگرانی متقاضیان مسکن مهر شده است.

البته پرداخت حق انشعاب برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی رایگان شد اما اغلب متقاضیان مسکن مهر در دیگر بخشهای جامعه هم توان پرداخت این هزینه ها را ندارند.