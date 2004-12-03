مهرام و صباباطري صدرنشينان ليگ برتر بسكتبال

به گزارش خبرنگار" مهر" تيمهاي پيكان وصنام با 13و12امتيازصباباتري را تعقيب مي كنند. جدول رده بندي درپايان دوررفت به شرح ذيل است:

تيم بازي برد باخت تفاصل امتياز

صبا باتري 7 7 - 76+ 14

پيكان 7 6 1 102+ 13

صنام 7 5 2 128+ 12

ذوب آهن 7 4 3 15- 11

پگاه فارس 7 3 4 6- 10

شهرداري گرگان 7 2 5 45- 9

پتروشيمي ماهشهر 7 1 6 138- 8

پيام اصفهان 7 - 7 133- 7

جدول رده بندي درگروه" ب"

اگرچه پگاه همدان وراه آهن مكانهاي دوم وسوم را بدست آوره اند، اما با توجه به بازيهاي عقب مانده، احتمال دارد، مكانهاي تيمهاي دوم وسوم تغييركند. درهرحال درپايان هفته هفتم ليگ برترجدول رده بندي به شرح ذيل است:

تيم بازي برد باخت تفاصل امتياز

مهرام 7 6 1 74+ 13

پگاه همدان 7 4 3 12+ 11

راه آهن 6 4 2 14+ 10

فرش مشهد 5 4 1 32+ 9

شهيد قندي گنبد 7 2 5 47- 9

دخانيات 7 2 5 51- 9

گلين ماكارون بابل 7 1 6 46- 8