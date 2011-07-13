4600 واحد آموزشی خراسان رضوی به اینترنت متصل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران ملائکه‌نیکو ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری بیش از 3 هزار واحد آموزشی دیگر به این مجموعه اضافه شده است.

ملائکه گفت: این سازمان به دلیل گستره وسیع جمعیت دانش‌آموزی و پرسنلی در کشور، حرکت خود را در راستای هوشمند سازی مدارس آغاز کرده است.

وی به آموزش کارکنان استان در همین راستا اشاره کرد و گفت: بیش از 235 دوره تولید محتوا با 338 هزار و 400 نفر ساعت آموزش برای بیش از 7 هزار نفر از کارکنان استان، تا به حال انجام شده است.

وی درباره مدارس هوشمند خراسان رضوی افزود: در جهت هوشمند سازی مدارس بیش از 100 واحد آموزشی به کارگاه مجهز هوشمند کامپیوتر در سراسر استان مجهز شده‌اند.

ملائکه اظهار داشت: در سال جاری در مقطع ابتدایی 60 کلاس درس در 60 مدرسه نیز به کلاس هوشمند تبدیل شده‌اند و در سال تحصیلی آینده نیز در نواحی مشهد و تبادکان حداقل 16 مدرسه ابتدایی به شکل هوشمند آغاز به کار می‌کنند.

رئیس اداره اطلاعات و آمار آموزش و پرورش خراسان رضوی با اظهار تاسف از اینکه هنوز همه مدارس راهنمایی و متوسطه و هنرستان‌ها به مدارس هوشمند نپیوسته‌اند، گفت: هم اکنون مراحل آموزش معلمان و مسئولان این مدارس در حال اجراست.

ملائکه گفت: در مقطع متوسطه بیش از یک‌‌هزار و 321 کارگاه کامپیوتر دروس را به شکل هوشمند ارائه می‌دهند و بیش از 3 هزار و 270 کلاس از تجهیزات دیتا آموزش می‌بینند اما هنوز آماری از مدارس متوسطه و راهنمایی برای تجهیز کامل این مدارس به واحد فناوری ارائه نشده است.

وی اظهارداشت: در واقع مشکل اساسی ما برای توسعه فناوری اطلاعات از نوع فرهنگی اجتماعی است و برای بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به ویژه در توسعه آموزش نیازمند بهبود رویکردها و بازبینی سیاست‌های آموزشی و سازماندهی مجدد محتوا و بهسازی و آموزش نیروی انسانی هستیم.

رئیس اداره اطلاعات و آمار آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار داشت: 82 مرکز شاهد، 13 مرکز نصر و 10 مرکز از مجموعه‌های مصلی نژاد به مدارس هوشمند با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مجهز شده‌اند.

ملائکه در پایان از بهره‌گیری کیف الکترونیک در دبیرستان هئیت امنایی فاتح به صورت پایلوت سخن گفت و افزود: در این دبیرستان هیئت امنایی ساختار گرایش به اهداف دانش‌آموز پژوهنده محور اصلی کار است.