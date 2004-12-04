زنان سياه پوست امريكايي كودكان كم وزن به دنيا مي آورند

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، بر اساس يك بررسي منتشر شده در مجله بهداشت عمومي آمريكا، زنان سياه پوست 3 برابر بيشتر از زنان سفيد پوست احتمال دارد كودكان كم وزن به دنيا بياورند.

بنابرهمين گزارش، عواملي چون ژنتيك، فقر و مراقبت تنها بخشي از اين مساله است و علت اصلي به تبعيض بين سياه پوستان و سفيد پوستان مربوط مي شود.

Sara Mastillo و همكارانش در دانشگاه Duke در تحليل اطلاعات به دست آمده از 352 مورد تولد در برخي از شهرهاي آمريكا دريافتند كه 50 درصد از زنهاي سياه پوست وضع حمل پيش از وقوع داشته اند و 61 درصد كودكان كم وزن به دنيا آمده اند.

اين گزارش مي افزايد : در آمريكا تنها 5 درصد زنان سفيدپوست زايمان پيش از موقوع دارند و هيچ موردي از كم وزني در بين نوزادان آنان اعلام نشده است.