مشهد در مسائل زیربنایی به شرایط پایداری دست یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان صبح چهارشنبه در افتتاحیه هیجدهمین نشست تخصصی شهرسازی و معماری کلان شهرهای ایران در مشهد، اظهار کرد: در حال حاضر پایتخت معنوی ایران در بخش های رو بنایی و شهرسازی نسبت به دیگر کلان شهرها در شرایط مطلوبی به سر می برد.

وی با تاکید بر اینکه تعریف قابل قبولی از معماری اسلامی ارائه نشده است و صاحب نظران نیز به اجماع کلی در این موضوع دست نیافته اند، افزود: صاحب نظران تکرار آیتم های گذشته در معماری اسلامی و عدم مطابقت آن با تغییرات و تحول مدرن را علت اصلی عدم استقبال از این نوع معماری می دانند.

پژمان با بیان اینکه در شهرها اصول شهرسازی معماری اسلامی و ایرانی مورد توجه قرار نگرفته، تصریح کرد: در بحث معماری شهرها باید به ساز و کارهای معماری اسلامی توجه شود و این موضوع به صورت ضابطه مند و ریشه ای مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در ساختمان های مشهد باید روح اسلامی رعایت شود، افزود: باید روح معماری اسلامی توسط معماران درک شود و از آیتم های گذشته و تلفیق آنها با معماری صنعتی و مدرن استفاده شود.

وی با بیان اینکه در شهرسازی کیفیت ها به طور مطلوب رعایت نمی شود، اظهار داشت: در کمیت ساخت و سازهای شهری و سطح رعایت اصول؛ تفاوت چشمگیری بین شهر مشهد و دیگر کلان شهرهای کشور وجود ندارد.

پژمان تصریح کرد: با توجه به شتاب شهرنشینی در دو دهه گذشته نمی توان توقع رسیدن به ایده آل ها را داشت، اما همه مسئولین شهری که در این موضوع دخیل هستند، سعی در از بین بردن این نواقص را دارند.