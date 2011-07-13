به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی کره‌ای رئیس سازمان زمین‌شناسی واکتشافات‌معدنی کشور با بیان مطالب فوق،‌ درخصوص مبحث ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌های دولت خدمتگزار در بحث افزایش تولیدات صنعتی و معدنی و توجه ویژه به ‌ارائه محصولات کیفی با درنظرگرفتن شاخص‌های اقتصادی و افزایش سهم صادرات کشور، به نظر می‌رسد تشکیل وزارت صنعت ، معدن و تجارت گام موثری در این خصوص باشد.

کره‌اى یادآور شد: بی‌شک در نظر گرفتن پارامترهای بازار در بحث تولید چه در داخل و چه در خارج کشور در قالب صادرات و خدمات فنی- مهندسی کمک شایانی به رونق تولید در کشور و حضور در بازارهای رقابتی بین‌المللی خواهد داشت.

وی با اشاره به نیم‌ قرن فعالیت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی که درمقایسه با سازمان‌های مشابه در جهان قدمت کمتری دارد، خاطرنشان کرد: وجود مطالعات و فن‌آوری‌های نوینی چون ژئوفیزیک هوایی، زمین‌شناسی دریایی، زمین‌شناسی پزشکی، هیدروژئوشیمی، فعالیت‌های سیستماتیک، اکتشافی، تهیه نقشه‌های زمین شناسی کاربردی و سیستم‌های نوین اطلاع رسانی و پایگاه داده‌های علوم زمین و آزمایشگاه مرجع علوم‌زمین را نشانه پویایی این سازمان طی سالیان اخیردانست که درآینده نزدیک منشاء تحولات چشمگیری در حوزه علوم‌زمین و معدن کشور خواهد بود.

علوم‌زمین زنجیره ابتدایى وزارت صنعت، معدن و تجارت



بهروز برنا معاون اکتشاف این سازمان نیز درباره طرح ادغام دو وزارتخانه صنایع ‌و‌ معادن و بازرگانى در یکدیگر گفت: فعالیت‌هاى تخصصى وزارت صنایع‌ و معادن و وزارت بازرگانى در یک زنجیره قرار دارند که علوم‌زمین در ابتداى این زنجیره قرار دارد.

وى با بیان این‌که معدن و معدن‌کارى و مطالعات زمین‌شناسى براى توسعه بخش تولید و تجارت کشور بسیار ضرورى است، یادآور شد: پرداختن به تجارت بدون توجه به حلقه اولیه آن که همان تولید اکتشاف مواد و ذخایر معدنى هستند، امرى بى‌ارزش و بدون تاثیر است.

برنا با بیان این‌که چنانچه سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور فعالیت خود را در بخش اکتشافى و مطالعات زمین‌شناسى با اقتدار انجام دهد، خاطرنشان کرد: در حقیقت کار سازمان زمین‌شناسى ‌واکتشافات‌معدنى کشور در حکم فعالیت قبلى وزارت معادن و فلزات است که نمى‌توان از آن چشم‌پوشى کرد.

وى افزود: فرآورى و استخراج حلقه بعد از اکتشافات است و پس از آن به‌ترتیب صنایع‌معدنى، تولید و تجارت قرار مى‌گیرد.



معاون اکتشافى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور با بیان این‌که فعالیت‌معدنى نوعى همگرایى بین‌ بخش صنعت‌و‌معدن و تجارت محسوب مى‌شود: خاطرنشان کرد به زبان ساده مى‌توان گفت تا سازمان زمین‌شناسى و‌اکتشافات‌معدنى کشور چیزى براى کشف نداشته باشد، کارخانه‌اى تاسیس نخواهد شد و با نبودن کارخانه نیز به تولید و تجارت دست نخواهیم یافت.



برنا با بیان اینکه افزایش ارزش افزوده مواد معدنى به کمک فرآورى را یکى از اهداف مهم پیش‌روى بخش معدن کشور است، یادآور شد: بایستى به‌نحوى عمل کنیم که بخش تجارت و تولید در کنار همدیگر حرفى براى گفتن داشته باشند.



وى ضمن ابراز خرسندى از این‌که بخش معدن در عنوان وزارتخانه جدید وجود دارد، گفت: امیدوارم توجه به بخش معدن از سوى مدیران و مسوولان درمجموعه وزارتخانه جدید درعمل نیز نشان داده شود و بودجه و تجهیزات لازم براى توسعه بخش اکتشاف و ژئوفیزیک‌هوایى به‌منظور شناسایى و اکتشاف معادن پنهان اختصاص یابد.