قیمت شیر 900 گرمی در خراسان رضوی 600 تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مزاری قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل صادره از طرف وزارت بازرگانی مبنی بر تشکیل کارگروه نظارت بر زنجیره تولید و توزیع، قیمت شیر بین تشکل های دامداری و فرآوری برای توزیع در بازار توافق و نهایی شد.

وی افزود: بنابراین توافق قیمت خرید هر لیتر شیر خام از دامدار توسط کارخانجات فرآوری برای هر لیتر با 3.2 درصد چربی 520 تومان توافق شده که بر این اساس قیمت شیر 900 گرمی در استان 600 تومان تعیین شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: با توجه به فعال بودن 96 کارخانه شیر در استان و پراکندگی آنها مشکل تامین شیر در استان وجود ندارد.