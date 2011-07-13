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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

46 تولیدکننده نمونه بخش کشاورزی کرمان تجلیل شدند

46 تولیدکننده نمونه بخش کشاورزی کرمان تجلیل شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر ترویج جهاد کشاورزی کرمان گفت: طی مراسمی از 46 تولید کننده نمونه بخش کشاورزی کرمان قدردانی شد.

پرویز رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی مراسمی از46 تولید کننده نمونه بخش کشاورزی تجلیل به عمل آمد.

رستگاری همچنین از اعزام چهار نفر از تولید کنندگان برتر کرمان به تهران برای شرکت در مراسم تجلیل از نمونه های کشوری خبر داد.

وی گفت: کارگاه آموزشی کشاورزی ارگانیک و تولید محصول سالم با اولویت استفاده از کودهای آلی و زیستی در رفسنجان برگزار شد.

این مسئول اظهار داشت: صدور 15 فقره کارت مهارتی دوره آموزش زراعت سیب زمینی، برگزاری 177 دوره آموزشی با حجم عملیات سه هزار و 72 نفر در سطح استانی، ضبط و پخش 810 دقیقه برنامه رادیویی، تکثیر 66 حلقه سی دی آموزشی به مدت هزار و 980 دقیقه، هماهنگی برای برگزاری آزمون پایانی دوره مهارتی تولید صیفی جات گلخانه ای در بافت، چاپ شش عنوان نشریات مختلف ترویجی و تهیه 20 مورد نشریه الکترونیک از جمله فعالیت های این مدیریت طی خرداد ماه سال جاری است.

کد مطلب 1358748

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