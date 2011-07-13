امریکا و روسیه به تعهدات خود در قبال منع سلاح های شیمیایی پایبند باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) در اولین روز شصت و پنجمین نشست طی سخنرانی خود که متن آن به عنوان سند رسمی این سازمان نیز منتشر و توزیع شد، ضمن با اهمیت خواندن موضوع انهدام کامل سلاحهای هسته ای به عنوان یکی از اساسی ترین اهداف کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی، ادامه وجود این گونه سلاحها در دست برخی از کشورها را نه تنها تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانست بلکه از آن به عنوان موضوعی که می تواند اعتبار و تمامیت کنوانسیون را زیر سؤال ببرد، یاد کرد.

کاظم غریب آبادی در سخنان خود ضمن حمایت از بیانیه مشترک گروه جنبش عدم تعهد و چین که در آن بر اجرای کامل کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی تاکید شده بود، از سازمان منع سلاحهای شیمیایی، کشورهای اصلی دارنده سلاحهای شیمیایی و همچنین از تمام کشورهای عضو کنوانسیون خواست که تمام تلاشها و امکانات خود را به کار گیرند تا ضرب الاجل قانونی کنوانسیون برای انهدام کامل سلاحهای شیمیایی را که در 29 آوریل 2012 به پایان خواهد رسید، محقق کنند.

وی همچنین از کشورهای امریکا و روسیه به عنوان بزرگ ترین دارندگان زرادخانه های سلاح های شیمیایی خواست که به تعهدات خود در قبال کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی برای امحای کامل این سلاحها تا پایان آوریل 2012 پایبند باشند.

سفیر کشورمان با اشاره به این نکته که ادامه نگه داشتن این گونه سلاحها می تواند صلح و امنیت بین المللی را با خطر جدی مواجه نماید، خواستار آن شد که براساس ماده 12 کنوانسیون در صورتی که این کشورها به تعهدات خود در نابودی این سلاحها عمل نکنند موضوع به مجمع عمومی، شورای امنیت و همچنین کنفرانس کشورهای عضو سازمان منع سلاحهای شیمیایی که به صورت سالیانه در مقر این سازمان در لاهه هلند برگزار می گردد گزارش شود تا اقدامات قانونی در چارچوب اختیارات سازمان ملل درباره عدم پایبندی این دو کشور به تعهدات خود اتخاذ و اجرا شود.

غریب آبادی همچنین در سخنرانی خود موضوع توجه جدی سازمان OPCW به انهدام سلاحهای شیمیایی لیبی را که به دلیل حمله نیروهای خارجی به تاخیر افتاده است مورد تاکید قرار داد و از این سازمان خواست در این باره تمهیدات جدی اتخاذ کند.

وی همچنین خودداری کشورهای انگلیس و امریکا در ارایه اطلاعات دقیق و شفاف در مورد سلاحهای شیمیایی عراق به سازمان را که پس از اشغال این کشور در دست آنها قرار گرفته است، به عنوان نقض آشکار مفاد و مقررات کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی دانست و عملکرد این دو کشور را مورد انتقاد قرار داد و خواستار آن شد که با توجه به خطرات این گونه سلاحها برای صلح و امنیت منطقه، نباید ایمنی و امنیت بهانه ای باشد که این دو کشور از ارایه اطلاعات دقیق به سازمان خودداری کنند و در همین چارچوب از این کشورها خواست هر چه سریع تر به تعهدات خود در قبال کنوانسیون عمل نمایند؛ وی از رئیس شورای اجرایی و مدیرکل سازمان نیز خواست که به این موضوع رسیدگی نمایند.

نماینده دائم کشورمان در سازمان منع سلاحهای شیمیایی در بخشی از سخنرانی خود به موضوع همکاریهای بین المللی در انتقال، تبادل و تجارت آزاد دانش، فناوری، تجهیزات و تولیدات مرتبط با صنایع شیمیایی را که براساس ماده 11 کنوانسیون بر آن تاکید شده و به عنوان یکی از مهم ترین مواد آن یاد شده، اشاره کرد و اعمال محدودیت از سوی برخی از کشورها در تجارت آزاد این گونه محصولات و فناوریها را نقض مفاد کنوانسیون دانست و خواستار همکاری کشورهای عضو کنوانسیون برای تسریع در تدوین برنامه اقدام ماده مذکور به منظور نظارت بر نحوه درست و غیر تبعیض آمیز آن در میان کشورهای عضو شد.

خاطرنشان می شود کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی در سال 1997 لازم الاجرا شد و تاکنون 188 کشور عضو آن شده اند و رژیم صهیونیستی از اندک کشورهایی است که از پذیرش این کنوانسیون خودداری کرده اند. برای نظارت بر اجرای مفاد این کنوانسیون نیز سازمان منع سلاحهای شیمیایی تشکیل شده است که مقر آن در لاهه هلند قرار دارد. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران عضو شورای اجرایی این سازمان است که مجموعاً 41 عضو دارد و در کنار کنفرانس کشورهای عضو دو رکن اصلی تصمیم ساز و تصمیم گیر سازمان محسوب می شود.

طبق گزارشهای سازمان منع سلاحهای شیمیایی امریکا و روسیه بزرگ ترین زرادخانه های سلاحهای شیمیایی را در اختیار دارند و براساس ضرب الاجل کنوانسیون می بایست تا پایان آوریل 2012 (اردیبهشت 1391) به صورت کامل این سلاحها را منهدم کنند. با گذشت حدود 15 سال از تعیین این ضرب الاجل، این امر تاکنون محقق نشده است که این امر انتقادهای تند بسیاری از کشورها و سازمانها و مقامهای بسیاری از کشورها را در بر داشته است.