اعضای هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر هفتمین دوره مجمع عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان روز چهارشنبه در تالار همایش های ورشو با حضور حداکثری اعضا برای انتخاب هیئت مدیره انجمن برگزار شد.

پس از رای گیری اعضا نتایج انتخابات به شرح زیر اعلام شد:

1- سید نظام الدین موسوی با 234 رای

2- حسن کربلایی با 204 رای

3- وحید جلیلی با 184 رای

4- پژمان کریمی با 144 رای

5- علی اکبر روح نواز با 130 رای

6- پرستو سیفی ناجی با 130 رای

7- مریم پوریامی با 126 رای

8- اعظم ناصری با 120 رای

9- حسن اشجعی با 112 رای

نفرات فوق به ترتیب حائز اکثریت آرا شدند و به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید فعالیت خود را در انجمن ورزنامه نگاران مسلمان آغاز می کنند.