نجات زن کوهنورد از صخره های آلپ ایران / 13 ساعت عملیات امداد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان لرستان ظهر چهارشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: ساعت 20 عصر روز سه شنبه هفته جاری در تماسی با مرکز هلال احمر استان از گرفتار شدن یک زن کوهنورد در رشته کوه اشترانکوه خبر داده شد.

یوسفوند ادامه داد: مطابق اطلاعات اولیه داده شده یکی از اعضاء تیم کوهنوردی استان هرمزگان در منطقه چال کبود اشترانکوه دچار سانحه شده بود.

وی با اشاره به گرفتار شدن اعضای این تیم کوهنوردی در منطقه یاد شده، بیان داشت: از سوی دیگر یکی از اعضای این گروه در زیر قله سن بران در ارتفاع حدود 3800 متری بر اثر سقوط از یک دیواره 150 متری دچار حادثه شده بود.

رشته کوه برفی و دره های سرسبز اشترانکوه

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان لرستان با اشاره اعزام تیم امداد کوهستان شهرستان ازنا به محل حادثه به همراه یک تیم پشتیبانی، گفت: تیم های اعزامی در ساعت یک بامداد امروز به فرد مصدوم و همراهان وی می رسند.

یوسفوند تصریح کرد: تیم آموزش دیده امداد کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان ازنا بلافاصله اقدام به بررسی و انجام کمک های اولیه و فیکس کردن مصدوم می کنند و عملیات انتقال را با در نظر گرفتن شرایط ویژه مصدوم انجام می دهند.

وی با اشاره به شرایط صعب العبور منطقه گفت: به منظور ادامه عملیات امداد رسانی با هماهنگی با سازمان امداد و نجات کشور یک فروند بالگرد صبح امروز - چهارشنبه - به منطقه اعزام و کار نجات کوهنورد مصدوم که یک کوهنورد زن بوده است به پایان می رسد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان لرستان با اشاره به پایان عملیات امداد و نجات در ساعت 9 و 30 دقیقه امروز، افزود: این کوهنورد متاسفانه مطابق ارزیابیهای اولیه از ناحیه دو کتف، بینی و جمجمه دچار شکستگی شده بود که امدادگران با انجام یک عملیات فشرده و سریع کوهنورد یاد شده را مراکز درمانی اعزام کردند.

بنابر این گزارش اشترانکوه یکی از مناطق منحصر به فرد و پرجاذبه طبیعی لرستان است که به لحاظ برخورداری از شرایط زیست محیطی و ویژگیهای شناسی زیستگاه مناسب و مستعدی برای رشد و تکثیر وحوش به خصوص پستانداران محسوب می شود.

اشترانکوه به دلیل واقع شدن در قلب سلسله جبال زاگرس دارای قلل سرد مرتفع بالای سه هزار و 500 متر از سطح دریا و همچنین دره های نسبتاً گرم است. اشترانکوه رشته کوهی به طول تقریبی 50 کیلومتر است که در جهت شمال غربی-جنوب شرقی امتداد دارد.

یخچال های طبیعی و دائمی این رشته کوه که یکی از زیباترین کوه های کشور به شمار می رود در تمام سال از برف و یخ پوشیده است. اشترانکوه در جنوب شهر درود و ازنا قرار دارد. اشترانکوه به آلپ ایران نیز معروف است البته این نام تنها به خاطر بلند بودن آن رویش گذاشته نشده است بلکه به دلیل شیب تند کوههایش و دره های جوان و یخچالهای طبیعی است. ارتفاع بلند ترین قله آن سن بران 4150 است.

این در حالیست که رشته کوه اشترانکوه یکی از مناطق مورد علاقه کوهنوردان است که در این فصل سال با دارا بودن یخچالهای طبیعی فراوان و چشم اندازهای بدیع و همچنین دیواره های منحصر به فرد برای تمرین برف و یخ هر ساله میزبان خیل مشتاقان به طبیعت و کوهنوردی است که همین امر احتمال حوادث را در این رشته کوه افزایش داده است.

از سوی دیگر با وجود اینکه تاکنون وجود تیم های آموزش دیده امداد کوهستان توانسته پاسخگوی حوادث در این منطقه باشد ولی متاسفانه گستردگی و مناطق صعب العبور موجب شده که گاهی عملیات امداد و نجات فقط توسط بالگرد و امداد هوایی میسر باشد در حالیکه در کل کشور تعداد محدودی بالگرد وجود دارد.

همچنین استان لرستان متاسفانه با وجود دارا بودن کوهستانهای سخت گذر و صعب العبور برای عملیات های نیازمند به بالگرد از جمله امداد و نجات هوایی و حتی آتش سوزی برخی مناطق صعب العبور همچنان با وجود تاکیدات متعدد مسئولان از دارا بودن بالگرد محروم است.