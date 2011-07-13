به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی ظهر چهارشنبه در همایش تخصصی معاونین شهرسازی کلان‌شهرهای کشور در سالن اجتماعات هتل پردیسان مشهد اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش شهرسازی در کلان شهرها نیاز به توسعه و بهبود شرایط دارد قرار بر این است که تصدی دولت در امور شهرسازی کلان شهرها کمتر شده و در این زمینه اختیارات به مناطق و مدیریت های شهری واگذار شود.



وی تصریح کرد: چنین همایش ها و نشست هایی قطعا هدف خاصی را دنبال می کند و بر این اساس هدف این نشست نیز شناسایی معضلات موجود در بحث شهرسازی و ارائه به مسئولان و پیدا کردن راهکار برای حل مسائل آن است.



معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برخی از قوانین اصلاح شده در مجلس شورای اسلامی به بخش شهرسازی آسیب می رساند، گفت: قوانین مطرح شده در مجلس از نقاط مختلف کشور به این نهاد می رسد اما متأسفانه در بعضی موارد مشاهده می شود که رسیدن به این قوانین در عوض اینکه سود داشته باشد، دشواری امور را برای بخش های خاصی در پی دارد.



غراوی افزود: در آخرین قانون اصلاح شده بحث تقسیمات کشوری و البته موضوع کاهش آماری جمعیت یک منطقه برای شهر شدن است، در حال حاضر منطقه یا روستایی با سه هزار و 500 نفر جمعیت قابلیت شهر شدن دارد این در حالی است که در گذشته جمعیت 10 هزار نفر برای شهر شدن در نظر گرفته شده بود.



662 روستا شرایط شهر شدن را دارند



وی با بیان اینکه پس از اصلاح این قانون 662 روستا برای شهر شدن واجد شرایط هستند، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی قطعا با نیت خیر دست به اصلاح و تصویب چنین قوانینی می زند اما مهمترین نگرانی ما در این قانون این است که اگر روستایی هم در محدوده شهر باشد می تواند جزو شهر محسوب شود.



معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: فرض کنید در یک شهر و نه یک کلان شهر، 15 تا 20 روستا واقع شده است حال اگر قرار باشد با تشخیص فرماندار این روستا به شهر الحاق شود آیا منابع شهرداری ها می تواند پاسخگوی نیازهای آن منطقه باشد.



غراوی تأکید کرد: اکنون بسیاری از شهرداری ها بدلیل کمبود منابع مالی در حال ورشکستگی هستند، با این وضعیت چگونه می توانند به روستای ملحق شده خدمت رسانی داشته باشند و به اعتقاد من این موضوع نگرانی های بزرگی را بوجود آورده است.



وی یادآور شد: البته باز هم باید بگویم که مطمئنا پشت چنین تصمیماتی نیت و قصد خیر مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته و آنها نیز به فکر رسیدگی بیشتر به محرومان هستند اما باید به شرایط عمقی این مسئله نیز توجه داشت.



کلان شهرها الگویی برای شهرها



معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کلان شهرهای کشور همواره الگویی برای شهرها بوده اند، افزود: در ماده 169 از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی به امر معماری و شهرسازی اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی تأکید فراوانی شده است.



غراوی گفت: همچنین در بند الف این قانون آمده است که مسئولان ذیربط با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای فرهنگی و شهرسازی و نیز کارشناسان و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای مورد نظر اقدام کنند.



وی اظهار داشت: با این وجود رویکرد پیش روی ما این است که طرح های جدید راهبردی و ساختاری را تدارک ببینیم که امیدواریم در آینده بتوانیم به اهداف برنامه ریزی های صورت گرفته دست پیدا کنیم و موضوع بهبود شهرسازی در شهرها و صدالبته کلان شهرهای کشور را به خوبی اجرایی کنیم.