سد خاتم انبیاء مشکل خشکسالی راین را برطرف می کند

عباس مولائی در حاشیه بازدید از پروژه های شهرستان راین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سد خاتم الانبیاء راین با حجم ذخیره سازی 1.5 میلیون متر مکعب در بهار سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مولائی اظهار داشت: بهره برداری از این سد زمینه ساز افزایش 200 هکتاری سطح زیر کشت اراضی زیر سد می شود و همچنین زمینه اشتغال 100 نفر را فراهم می کند.

وی ادامه داد: تاکنون سه میلیارد و 300 میلیون تومان جهت ساخت سد خاتم الانبیاء هزینه شده است.

این مسئول همچنین در خصوص مجتمع گلخانه ای ماهان گفت: از 30 قطعه موجود تعدادی از قطعات به کارشناسان کشاورزی واجد شرایط واگذار شده است و17 قطعه از آن با اشتغالزایی 34 نفر به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود در صورت بهره برداری از هر 30 قطعه موجود 60 نفر به طور مستقیم در این مجتمع مشغول به کار شوند.

