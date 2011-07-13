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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

مولایی:

سد خاتم انبیاء مشکل خشکسالی راین را برطرف می کند

سد خاتم انبیاء مشکل خشکسالی راین را برطرف می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی کرمان با اشاره به خشکسالی شدید در بخش راین گفت: با تکمیل سد خاتم الانبیاء و ذخیره 1.5 میلیون متر مکعب آب مشکل خشکسالی راین حل می شود.

عباس مولائی در حاشیه بازدید از پروژه های شهرستان راین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سد خاتم الانبیاء راین با حجم ذخیره سازی 1.5 میلیون متر مکعب در بهار سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مولائی اظهار داشت: بهره برداری از این سد زمینه ساز افزایش 200 هکتاری سطح زیر کشت اراضی زیر سد می شود و همچنین زمینه اشتغال 100 نفر را فراهم می کند.

وی ادامه داد: تاکنون سه میلیارد و 300 میلیون تومان جهت ساخت سد خاتم الانبیاء هزینه شده است.

این مسئول همچنین در خصوص مجتمع گلخانه ای ماهان گفت: از 30 قطعه موجود تعدادی از قطعات به کارشناسان کشاورزی واجد شرایط واگذار شده است و17 قطعه از آن با اشتغالزایی 34 نفر به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود در صورت بهره برداری از هر 30 قطعه موجود 60 نفر به طور مستقیم در این مجتمع مشغول به کار شوند.
 

کد مطلب 1358812

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