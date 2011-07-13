سنگ قبر تاریخی 203 ساله کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سنگ قبر تاریخی 203 ساله صبح چهارشنبه حین خاکبرداری در روستای سوادجان از توابع بخش سامان چهار محال و بختیاری کشف شد.

روی این سنگ قبر نوشته شده است: "کلا نفس ذایقه الموت وفات المرحوم وفات مرحومه سکینه خانم بنت قائدرمضان

تاریخ 1230 ق"

همچنین چهار بیت شعر نیز روی این قبر به چشم می خورد که یکی از ابیات خوانا است و این بیت "غنچه خونین دلم از این چمن بیهوده رفت نوگل باغ دلم ناکام رفت ..." است.

دهیار روستای سوادجان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این قبر در حین خاکبرداری در روستای سوادجان برای اصلاح جویها وسنگ چین کردن اطراف روستا کشف شده و هم اکنون توسط دهیاری این سنگ ضبط شده و نگهداری می شود.