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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

سومین کنفرانس ملی برق ایران در گناباد برگزار شد

سومین کنفرانس ملی برق ایران در گناباد برگزار شد

گناباد - خبرگزاری مهر: سومین کنفرانس ملی برق ایران در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آصف زارع رئیس دانشگاه آزاد گناباد ظهر چهارشنبه در این همایش ضمن تشکر از مسئولین و دست اندرکاران کنفرانس پیام جاسبی را به مناسبت آغاز سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران قرائت کرد که در این پیام آمده است: امروزه مهندسی برق در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، ارتباطی، فرهنگی، پزشکی، صنعتی ورود کرده و ارتباط تنگاتنگی با نحوه زندگی و تفکر انسان‌ها دارد و تعدد گرایش‌های این رشته، جذابیت و نفوذ همه جانبه آن سبب شده استعدادهای بسیار خوبی را جذب و فارغ‌‌‌التحصیلان با کیفیت را به جامعه عرضه کند.

جاسبی در این پیام گفت: در عصر حاضر سرعت پیشرفت تکنولوژی و ارتباط مستقیم آن با پیشرفت‌های علمی در مراکز پژوهشی و آموزشی نکته‌ای مبرهن و با توجه به رشد اطلاعات علمی، سرعت آن در حال گسترش است.

وی یادآور شد: در این زمینه مجموعه مهندسی برق به عنوان رشته‌ای جذاب، پرمخاطب و کاربردی بوده و در توسعه هر کشور امری زیربنایی و کلیدی محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: این رشته تحصیلی از یک سو با تولید، توزیع و انتقال انرژی، از سوی دیگر با اتوماسیون صنعتی و از طرفی با دنیای دیجیتال، انتقال داده، پیام و تصویر و بخصوص در ارتقای کیفیت پزشکی و سیستم‌های هوشمند پیشرفت‌های شایانی را موجب شده است.

وی افزود: برگزاری کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک می‌تواند فضای مناسبی برای ارائه پژوهش‌های مختلف و همچنین شرایط مساعدی را برای حل مسائل علمی و صنعتی فراهم کرده و به تدریج موجب گسترش مرزهای دانش شود، از طرفی با توجه به ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی امید است برگزاری سالانه کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک در واحدهای این دانشگاه سبب ارتقای آن به یک کنفرانس بین‌المللی شود که در راستای جهانی شدن دانشگاه است.

کد مطلب 1358816

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