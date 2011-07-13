سومین کنفرانس ملی برق ایران در گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آصف زارع رئیس دانشگاه آزاد گناباد ظهر چهارشنبه در این همایش ضمن تشکر از مسئولین و دست اندرکاران کنفرانس پیام جاسبی را به مناسبت آغاز سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران قرائت کرد که در این پیام آمده است: امروزه مهندسی برق در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، ارتباطی، فرهنگی، پزشکی، صنعتی ورود کرده و ارتباط تنگاتنگی با نحوه زندگی و تفکر انسان‌ها دارد و تعدد گرایش‌های این رشته، جذابیت و نفوذ همه جانبه آن سبب شده استعدادهای بسیار خوبی را جذب و فارغ‌‌‌التحصیلان با کیفیت را به جامعه عرضه کند.

جاسبی در این پیام گفت: در عصر حاضر سرعت پیشرفت تکنولوژی و ارتباط مستقیم آن با پیشرفت‌های علمی در مراکز پژوهشی و آموزشی نکته‌ای مبرهن و با توجه به رشد اطلاعات علمی، سرعت آن در حال گسترش است.

وی یادآور شد: در این زمینه مجموعه مهندسی برق به عنوان رشته‌ای جذاب، پرمخاطب و کاربردی بوده و در توسعه هر کشور امری زیربنایی و کلیدی محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: این رشته تحصیلی از یک سو با تولید، توزیع و انتقال انرژی، از سوی دیگر با اتوماسیون صنعتی و از طرفی با دنیای دیجیتال، انتقال داده، پیام و تصویر و بخصوص در ارتقای کیفیت پزشکی و سیستم‌های هوشمند پیشرفت‌های شایانی را موجب شده است.

وی افزود: برگزاری کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک می‌تواند فضای مناسبی برای ارائه پژوهش‌های مختلف و همچنین شرایط مساعدی را برای حل مسائل علمی و صنعتی فراهم کرده و به تدریج موجب گسترش مرزهای دانش شود، از طرفی با توجه به ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی امید است برگزاری سالانه کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک در واحدهای این دانشگاه سبب ارتقای آن به یک کنفرانس بین‌المللی شود که در راستای جهانی شدن دانشگاه است.